Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ? Les « farces » peuvent dérouter les chercheurs

Dans la recherche incessante de la vie extraterrestre, les chercheurs insistent sur le potentiel de Mars en tant que monde capable de la supporter, même si de manière probablement inconnue. En effet, la planète a déjà donné plusieurs indications selon lesquelles, sinon maintenant, du moins dans le passé, elle a peut-être abrité des microbes qui y auraient laissé des traces.

Les scientifiques sont vraiment fascinés par Mars et la possibilité de vie là-bas, à un moment donné de l’évolution de la planète. Image : Yéti pointillé –

En janvier de cette année, par exemple, une annonce a excité la communauté scientifique à cet égard : le rover Curiosity de la NASA a identifié un mélange d’isotopes de carbone dans les roches du cratère Gale qui, ici sur Terre, indiquerait un signe de vie.

Opérant sur la planète rouge depuis 10 ans, les motomarines ont également rencontré des pics aléatoires et saisonniers de méthane, un gaz produit ici principalement par l’activité biologique.

A environ 3.700 km de la zone d’étude Curiosity, le rover Persévérance, également conçu et géré par l’agence spatiale américaine, a identifié de mystérieuses couches aux teintes violettes dans les roches au fond du Jezero Crater, son site d’atterrissage. Sur Terre, le vernis du désert, produit par des micro-organismes, se présente de manière très similaire.

Cependant, rien de tout cela ne suffit aux scientifiques pour déterminer si Mars a déjà été habitée. Après tout, presque tous les signes possibles d’activité biologique peuvent également s’expliquer par un processus géologique ou chimique inconnu existant chez notre voisin.

Cela indique que les phénomènes non biologiques peuvent être des « farces », qui « trompent » les scientifiques de deux manières : en déroutant les chercheurs ou même en masquant de vrais signes de vie.

« C’est une planète différente de la nôtre et il y a peut-être des mécanismes auxquels nous n’avons même pas pensé », a déclaré Abigail Fraeman, scientifique adjointe du projet Curiosity au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

La prochaine étape est d’amener des échantillons de Mars à examiner dans des laboratoires sur Terre, par des instruments sophistiqués capables de trouver des réponses à l’une des plus anciennes questions de l’humanité : y a-t-il de la vie en dehors de notre monde ?

Missions de la NASA vers Mars, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : rover Perseverance et hélicoptère Ingenuity, vaisseau spatial InSight, satellite Odyssey Orbiter, vaisseau spatial MAVEN, rover Curiosity et vaisseau spatial Mars Reconnaissance Orbiter. Crédits : NASA / JPL-Caltech

Le premier ensemble d’échantillons collectés par le rover Perseverance sera envoyé ici via la mission Retour d’échantillon de Mars, un partenariat entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA).

Ce matériel peut contenir des preuves que des micro-organismes vivaient dans le cratère de Jezero il y a des milliards d’années – ou pas (ce que nous ne saurons qu’après 2033, date à laquelle les agences estiment qu’elles pourront rapporter les échantillons).

Quelle que soit la conclusion, les scientifiques pensent que quelque chose de profond sur les origines de la vie sur notre propre planète pourrait être révélé. « Il y a beaucoup de points communs dans l’histoire ancienne des deux planètes, et il est assez intriguant qu’au cours de leurs évolutions planétaires, elles se soient éloignées si loin », a déclaré l’astrobiologiste Amy Williams de l’Université de Floride à National Geographic. « S’il n’y a pas de vie sur Mars, quelles en sont les raisons ? Qu’est-ce qui était différent sur Terre ? Qu’est-il arrivé? Pourquoi la vie n’est-elle pas apparue sur Mars ? Et si c’était le cas, que lui est-il arrivé ?

Il y a beaucoup de questions, et tout le monde aspire aux réponses. Maintenant, une autre question demeure : sommes-nous prêts à découvrir que, oui, il y avait de la vie sur Mars ? Plus que cela : et si la planète était encore habitée ? Le transfert de ces échantillons sur Terre pourrait-il avoir des conséquences ?

La NASA craint que des échantillons de Mars n’infectent la Terre

Comme approché par Apparence numérique depuis quelques jours, c’est une préoccupation profonde de la NASA – non pas parce qu’il y a de fortes chances de déclencher une terrible peste martienne sur Terre, mais parce que, même si cela est extrêmement improbable, cela vaut la peine de prendre de sérieuses mesures de précaution.

De nombreux laboratoires ont été visités par l’agence à travers le monde, mais le problème clé est que certains sont conçus pour protéger ce qu’ils contiennent de la contamination extérieure, tandis que d’autres sont construits pour le contraire : protéger les choses en dehors de ce qu’il y a à l’intérieur.

Le problème est que la NASA aura besoin des deux – à la fois pour s’assurer que les échantillons de Mars ne contaminent pas la Terre et pour s’assurer que rien d’ici n’affectera le matériel interplanétaire.

En d’autres termes, l’agence devra adapter les capacités actuelles d’un laboratoire ou construire quelque chose d’entièrement nouveau, qui pourrait être un laboratoire modulaire dans un bâtiment existant. Quelle que soit la décision, l’accent est mis sur la nécessité de protéger les quelque 8 milliards d’habitants de la Terre d’une, peut-être, « pandémie martienne ».

