Qu’est-ce que le doomscrolling, la lecture sans fin de mauvaises nouvelles qui peuvent aggraver la santé mentale

Une étude publiée dans la revue Health Communication montre à quel point les mauvaises nouvelles affectent négativement le bien-être des gens.

En bas, en bas et encore plus bas. Guerre, pandémie, crise climatique, le doigt défile sur l’écran et reste scotché sur les panneaux d’affichage qui annoncent de mauvaises nouvelles. Un cercle vicieux dans lequel vous vous enfermez. C’est ce qu’on appelle le doomscrolling et cela nuit à la santé physique et mentale des gens. C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Health Communication. Les données montrent que 16,5 % des 1 100 personnes interrogées ont connu des niveaux croissants de stress, d’anxiété et de maladie. Une tendance qui est liée à la consommation de nouvelles décourageantes ou alarmantes.

Le professeur agrégé Bryan McLaughlin, auteur de l’étude et chercheur à la Texas Tech University, a déclaré que le cycle d’information ininterrompu provoque « un état d’alerte constant » et augmente la perception du monde comme un endroit « sombre et dangereux ». De plus, l’abus de mauvaises nouvelles semble générer des états obsessionnels. Les personnes qui pratiquent le doomscrolling doivent constamment vérifier le flux, et elles le font pour rechercher des nouvelles afin d’effacer le stress. Souvent, cependant, ils ne les trouvent pas et cela aggrave leur état d’anxiété. « Cela n’aide pas, et plus ils regardent les nouvelles, plus ils commencent à interférer avec d’autres aspects de leur vie », explique McLaughlin.

Les données

28,7% des répondants n’ont trouvé aucun effet négatif. 27,3% ont signalé des niveaux « modérément problématiques » et 27,5% ont été touchés de manière plus décisive mais pas alarmante par les mauvaises nouvelles. Les 16,5% restants, en revanche, ont considérablement souffert des effets du doomscrolling. Parmi ceux-ci, 74 % ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale, 61 % des problèmes physiques. Ils ont développé une sorte d’addiction aux nouvelles qui les absorbent au point de conditionner l’état psycho-physique. « Le problème semble être plus répandu que prévu. De nombreuses personnes éprouvent des niveaux très élevés d’anxiété et de stress à cause de leur régime médiatique », souligne McLaughlin.

Comment gérer le doomscrolling

Le Covid 19 semble avoir un rôle dans la propagation du phénomène. Selon le Dr Kate Mannell, chercheuse en analyse des médias à l’Université Deakin dans l’État de Victoria, en Australie, la croissance des mauvaises nouvelles couplée à une augmentation du temps libre, deux effets liés à la pandémie, ont accru ce problème. C’est comme avec les toxicomanes, a expliqué Mannell, il est important d’amener les gens à reconnaître quand la consommation d’informations devient nuisible, plutôt que de suggérer un départ radical des médias. Sensibiliser est la clé. Surtout tourné vers l’avenir. Un monde de plus en plus incertain s’ouvre, « devenir stressé et anxieux est une réaction naturelle légitime, mais il est important que les gens soient capables de comprendre par eux-mêmes quand la consommation d’informations affecte leur bien-être », conclut Mannell.