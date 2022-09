Le risque d’éruptions volcaniques maximales augmente pour les années à venir

Les scientifiques garantissent que d’ici la fin de ce siècle, les éruptions volcaniques à grande échelle seront plus fréquentes que nous ne le pensons. Et, selon une étude développée par le professeur de volcanologie Michael Cassidy du Centre pour l’étude du risque existentiel de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni et l’associée de recherche Lara Mani, l’humanité n’est pas préparée à cela.

Le volcan islandais Fagradalsfjall, qui est entré en éruption le mois dernier, a une magnitude de 5,4 sur l'échelle IEV. Image : reproduction/YouTube mbl.is Bien qu'ils n'attirent pas autant l'attention populaire que les astéroïdes, par exemple, les volcans devraient être une grande préoccupation pour les habitants de la Terre pour deux raisons principales. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas une menace extérieure – ils sont déjà là, prêts à exploser à tout moment. Et deuxièmement, parce qu'ils sont répartis sur le globe, souvent camouflés par de beaux paysages qui cachent un potentiel létal. Selon l'indice d'explosivité volcanique (VSI), la cote de magnitude maximale d'une éruption est de 8. En 1815, le mont Tambora en Indonésie a connu une éruption de magnitude 7, tuant environ 100 000 personnes. Là, vous pouvez déjà avoir une idée des dégâts qu'une éruption de grade 8 peut causer. Semblable à ce qui se passe avec l'échelle de Richter en sismologie, chaque unité IEV correspond à un processus qui augmente sur une échelle exponentielle de 10, compte tenu du volume de matériau pyroclastique éjecté, de la hauteur de la colonne éruptive, de la durée en heures et des éléments d'appréciation qualitative. . Dans un article publié dans la revue la natureles chercheurs rapportent que les intervalles entre les éruptions cataclysmiques sont des centaines ou peut-être des milliers d'années plus courts qu'on ne le pensait auparavant. Ils disent qu'il y a une « grande idée fausse » que les risques d'éruptions majeures sont faibles, et ils appellent le manque actuel d'investissement gouvernemental dans la surveillance et la réponse aux catastrophes volcaniques potentielles « téméraire ». Bien que la surveillance des volcans et notre capacité à mobiliser l'aide internationale pour les secours en cas de catastrophe aient progressé depuis l'épisode du mont Tambora, cela ne suffit pas pour empêcher une « super éruption » ou permettre à la population de s'en sortir indemne. L'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en janvier 2022 a libéré des cendres qui ont atteint la stratosphère terrestre. L'intensité de l'explosion a varié entre 5 et 6 sur l'échelle IEV. Image : Services géologiques des Tonga « Le monde n'est pas préparé à un tel événement », déclarent les chercheurs. « L'éruption des Tonga devrait être un signal d'alarme. Des données récentes de carottes de glace suggèrent que la probabilité d'une éruption de magnitude 7 (10 ou 100 fois plus intense que les Tonga) ou plus au cours de ce siècle est de 16 %. Des éruptions de cette ampleur ont par le passé provoqué un changement climatique brutal et l'effondrement des civilisations, et ont été associées à une augmentation des pandémies. Ils déplorent que, malgré tout, peu d'investissements aient été faits pour atténuer ce qu'une éruption de cette ampleur pourrait causer. « Les impacts se répercuteraient sur les transports, l'alimentation, l'eau, le commerce, l'énergie, la finance et la communication dans notre monde globalement connecté. » « Au cours du siècle prochain, les éruptions volcaniques à grande échelle sont des centaines de fois plus susceptibles de se produire que les impacts d'astéroïdes et de comètes », déclarent les auteurs. « L'impact climatique de ces événements est comparable, mais la réponse est très différente. » Ils expliquent que si la «défense planétaire» reçoit des centaines de millions de dollars de financement chaque année et que plusieurs agences mondiales lui sont dédiées, il n'en va pas de même pour les volcans. Plus tard ce mois-ci, la mission DART (Dual Asteroid Redirection Test) de la NASA tentera de dévier la trajectoire d'un astéroïde, expérimentant des capacités de déviation future de roches spatiales sur une trajectoire de collision avec la Terre. Ce projet de préparation précoce a un coût de plus de 300 millions de dollars américains (équivalant à plus de 1,5 milliard de reais). « En revanche, il n'y a pas d'action coordonnée, ni d'investissement à grande échelle, pour atténuer les effets globaux des éruptions à grande échelle », protestent les auteurs de l'étude. « Cela doit changer. » Selon les scientifiques, il est essentiel de se consacrer davantage à la surveillance volcanique, y compris l'observation aérienne et par satellite, en plus de la surveillance au sol. Selon eux, les volcanologues aspirent à un vaisseau spatial spécialisé dans l'observation des volcans.