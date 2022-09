Un homme arrêté après avoir déversé des déchets toxiques dans l’océan sur un navire américain

Après avoir été surpris en train de déverser délibérément 10 000 gallons d’eaux usées contaminées par du pétrole dans les eaux de la Nouvelle-Orléans, dans le sud-est des États-Unis, et d’avoir tenté d’entraver la justice américaine, le chef mécanicien d’un navire étranger a été condamné à un an et un jour de prison, en plus du paiement d’une amende de cinq mille dollars.

Selon le communiqué publié par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), Kirill Kompaniets purgera également six mois supplémentaires de probation. L’homme condamné est un citoyen russe du nom de Kirill Kompaniets. Il a plaidé coupable à deux crimes : entrave à la justice et dépôt intentionnel de déchets dans un endroit inapproprié.

Le texte précise également la gravité de l’affaire. Le procureur général de la Division de l’environnement et des ressources naturelles du ministère de la Justice, Todd Kim, a souligné que « la pollution intentionnelle des eaux américaines et la dissimulation délibérée sont des crimes graves qui ne seront pas tolérés ».

Il ajoute en soulignant à quel point la peine est représentative pour d’autres cas possibles : « Des processus comme celui-ci devraient envoyer un message clair à ceux qui violeraient la loi et mettraient en danger nos précieuses ressources naturelles ».

La conduite illégale a d’abord été signalée à la Garde côtière par un membre d’équipage via les médias sociaux. Même si, parfois, le système judiciaire est défaillant ou prononce des peines incomplètes ou insatisfaisantes, il est difficile de ne pas enraciner la responsabilité environnementale de ceux qui commettent des crimes contre la nature.

Le changement climatique est déjà un problème et des gens comme Kompaniets l’aggravent. Empêcher d’autres comme lui d’aggraver les choses en commettant des crimes est le moins que l’on puisse faire pour atténuer les dommages causés.

Via : l’octet

