Satellite enregistre le processus de sécheresse en Europe ; regardez

Une séquence d’images captées entre les mois de juillet et août 2021 et 2022 par le satellite européen Sentinel 2 montre comment la forte canicule en Europe a provoqué un processus de sécheresse sur le continent.

La vidéo a été publiée par le programme Copernicus de l’Union européenne, qui exploite les satellites « sentinelles » qui observent la Terre. Dans celui-ci, il est possible de remarquer le changement dans plusieurs régions qui, en 2021, étaient abondamment vertes à un ton brun aride en 2022.

Les images de Sentinel 2 montrent clairement les dégâts considérables causés par la sécheresse dans le sud et l’est de l’Angleterre, le nord de la France, ainsi que dans de vastes régions d’Allemagne, de Pologne et d’Europe de l’Est. Découvrez-le ci-dessous :

Dans la lignée des images captées par le satellite, l’Observatoire mondial de la sécheresse rapportait qu’en août, 47 % de l’Europe était considérée comme étant en situation d’alerte.

La vague de chaleur dure depuis des mois et ne frappe pas seulement l’Europe

La vague de chaleur qui ravage l’Europe provoque la pire sécheresse de la région depuis 500 ans. Le niveau de plusieurs fleuves, comme le Danube, est très bas, au point d’obliger les autorités à bloquer les passages d’eau pour tenter d’éviter une sécheresse totale.

Plusieurs personnes sont déjà décédées à cause des températures élevées et le risque d’incendies de forêt augmente. Mais il n’y a pas que l’Europe qui souffre de la chaleur. Les États-Unis sont confrontés à la même situation, notamment avec la mort de leurs citoyens et les incendies.

Un autre pays qui lutte pour surmonter le climat sec est la Chine qui, après des mois sans pluie et plusieurs problèmes dans tous les secteurs de sa société, a testé des technologies pour résoudre le problème.

Avec des informations de l’espace

Image en vedette : Programme Copernicus

