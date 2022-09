« L’humanité entre dans une ère spatiale sans précédent », déclare un explorateur de la NASA

Le scientifique planétaire, qui dirige la mission New Horizons de la NASA, Alan Stern, pense que l’humanité est sur le point d’entrer dans une période d’exploration scientifique sans précédent.

Récemment, Stern était au fond de l’océan, analysant la décomposition du paquebot de luxe Titanic. Le navire a coulé en 1912 et se trouve actuellement à environ 4 000 mètres de profondeur, dans les eaux de l’Atlantique Nord, à environ 740 kilomètres au large des côtes du Canada.

Stern a écrit sur sa visite à l’épave et a expliqué que « l’exploration est vraiment un trait déterminant de notre espèce ». Alors qu’il envisage l’avenir, le scientifique assure que « l’exploration des océans et de l’espace va s’accélérer de façon spectaculaire ».

Certaines entreprises qui promeuvent l’exploration commerciale, telles que Virgin Galatic et Oceangate, cette dernière responsable de l’organisation de la visite de de Stern sur le Titanic, accentuent la conviction du chercheur que l’humanité est sur le point de voir plus du monde que jamais auparavant.

Pour lui, ces sociétés semblent démocratiser l’exploration, à terme, par la baisse des prix. Cependant, la recherche scientifique et les missions resteront sous la responsabilité de la NASA et d’autres agences gouvernementales.

Démocratisation des explorations scientifiques

Il ne fait aucun doute qu’Alan Stern a de solides connaissances sur le sujet. A noter qu’en plus de l’exploration maritime, elle dirigera également la mission New Horizons de la NASA, qui vise à observer Pluton et la ceinture de Kuiper. Cela indique qu’il connaît les endroits les plus variés et les plus insolites – des profondeurs de l’océan aux confins de l’espace.

« Nous assistons maintenant aux premiers jours de ce qui est susceptible de devenir une ère sans précédent d’exploration par les humains, à la fois au fond de l’océan et dans l’espace lointain », a-t-il écrit. « Nous devrions nous attendre à de nouveaux avantages économiques, sociaux, scientifiques et impressionnants que nous pouvons à peine imaginer. »

Malgré l’optimisme de Stern, il faudra du temps pour que l’exploration commerciale devienne vraiment accessible ou même confortable pour les gens.

Via : l’octet

