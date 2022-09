Des astronautes chinois cultivent des plants de riz sur la station spatiale

La nutrition des astronautes est un sujet extrêmement important lorsque l’on pense aux longs et longs voyages dans l’espace. Par conséquent, les scientifiques du monde entier recherchent des alternatives capables de résoudre ce problème. À cet égard, les astronautes chinois ont réussi à faire pousser du riz sur la station spatiale Tiangong.

Des graines de céréales ont été cultivées à bord du Wentian Space Laboratory, qui a été lancé en orbite et attaché à la station récemment. En plus des plants de riz, qui fleurissent, il y a sept autres charges expérimentales différentes.

Zheng Huiqiong, chercheur en sciences végétales moléculaires de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré au China Daily que « si nous voulons atterrir et explorer Mars, apporter de la nourriture de la Terre ne suffira pas pour le long voyage et la mission des astronautes dans l’espace ». L’objectif de cette culture, selon le chercheur, est « de trouver une source de nourriture durable pour des explorations spatiales à long terme ».

Il ajoute que « nous voulons étudier comment la microgravité peut affecter le temps de floraison des plantes au niveau moléculaire, et s’il est possible d’utiliser l’environnement de microgravité pour contrôler le processus associé ». Un grand pas vers l’avenir des explorations spatiales.

Pour l’instant, cette petite récolte de riz n’est encore que des semis, donc ils sont jeunes. Mais cela ne diminue en rien l’ampleur de l’exploit réalisé par les Chinois, et cela pourrait également être assez significatif pour d’autres agences spatiales.

En plus d’être un genre courant dans la cuisine chinoise, le riz est un grain dense et riche en énergie. Ce n’est pas la première fois que les astronautes tentent de planter du riz dans l’espace, cependant, on s’attend à ce qu’avec cette expérience, le cycle de vie de la plante soit complet, du semis à la phase de maturation et de génération de grains comestibles.

Via : l’octet

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !