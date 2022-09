Le site du crash d’une météorite est cartographié par un scientifique de la NASA

Le scientifique de la NASA Peter Jenniskens a tenté de retracer le chemin emprunté par une météorite tombée le mois dernier dans l’Utah, dans l’ouest des États-Unis. Jenniskens est monté à bord d’un hélicoptère KSL-TV pour chercher un trou à l’endroit où l’objet est tombé.

Selon le scientifique, le type de sol où la météorite a probablement atterri est relativement mou. Le trou découvert était complètement vide et n’a fourni aucune preuve sur la roche météoritique. L’objectif principal de Jenniskens est de découvrir d’où vient la météorite et les millions d’années d’informations qu’il peut en tirer.

Selon le rapport de KSL, alors qu’il était engagé dans l’exploration, Jenniskens a déclaré que la possibilité qu’une météorite soit tombée à proximité était élevée : « On dirait que quelque chose a été creusé ici, il est donc tout à fait possible qu’une météorite soit tombée à cet endroit. emplacement ».

Les scientifiques sont peu préoccupés par le prix en argent offert à quiconque trouve un morceau du météore ou même découvre de quoi il est fait. Ce qui a motivé Peter Jenniskens, c’est la curiosité et l’accomplissement historique que indique une telle découverte.

Incorporées dans chaque fraction de roche météoritique se trouvent des informations importantes qui indiquent, par exemple, quand cet objet a quitté la ceinture d’astéroïdes dans laquelle il se trouvait et combien de temps il a passé dans l’espace avant d’arriver sur Terre.

Alors que les scientifiques n’ont pas encore obtenu de révélations majeures sur la météorite, il est reparti avec plus d’indices et d’expérience sur comment et où les chercher. Il souligne que rechercher ce genre d’informations sur ces objets « est tout simplement fascinant. C’est ce qui se rapproche le plus de toucher les cieux. Je veux dire, c’est vraiment l’espace qui vient nous trouver.

Via : CNBC

