La Russie qualifie la Station spatiale internationale de « dangereuse et inadaptée »

Le directeur général du programme spatial russe, Yuri Bosov, a déclaré jeudi (01) que la Station spatiale internationale (ISS) est « dangereuse et inadaptée à son objectif ». La déclaration est intervenue alors que le pays prévoyait d’abandonner le projet et de lancer sa propre station.

Bosov a affirmé que les pannes d’équipement et les pièces anciennes mettaient en danger l’équipage de l’ISS, qui, en 2022, achèvera 24 ans en orbite autour de la planète Terre. La station compte des astronautes de plusieurs pays et représentait un rare point de coopération entre la Russie et les États-Unis, même avec la détérioration des relations diplomatiques entre eux.

Cependant, l’invasion russe de l’Ukraine et les sanctions occidentales qui ont suivi contre Moscou ont considérablement entravé le partenariat, au point que la Russie montre des signes indiquant qu’elle a l’intention de quitter l’ISS et de construire sa propre station spatiale à partir de 2024.

« Techniquement, l’ISS a dépassé sa période de garantie. C’est dangereux », a déclaré Borisov. « Une série de pannes d’équipement commence. Des fissures apparaissent.

Les projets de la Russie

Selon lui, la station spatiale russe sera en orbite autour de la Terre dans les régions polaires, lui permettant d’observer de nombreuses zones au-delà du territoire russe et également de collecter des données sur le rayonnement cosmique.

Jeudi également, le directeur général a déclaré que le projet était ouvert à la coopération avec ce qu’il appelle des « pays amis », y compris pour les futurs efforts d’exploration lunaire et spatiale. « La Russie cherche des moyens d’interagir avec ses collègues les plus proches, en particulier la Chine », a-t-il déclaré.

Quant aux désaccords du pays, Borisov a souligné l’Agence spatiale européenne, qui a récemment décidé de mettre fin à sa coopération avec la Russie dans le développement du vagabond ExoMarsun robot dont le but est de rechercher des signes de vie sur Mars d’ici la fin de la décennie.

« De grosses sommes d’argent et d’énormes efforts ont été dépensés pour ce [o rover], mais la politique est intervenue, et quel a été le résultat ? Ça ne devrait pas être comme ça. C’est faux », a déclaré Borisov.

