Lancement du mystérieux satellite espion chinois

Le satellite chinois Yaogan 33 a décollé vendredi (02) avec l’aide de la fusée Longue Marche 4C, dans ce qui est le 35e lancement réussi par la Chine cette année seulement. Les autorités du pays affirment que l’équipement sera utilisé pour « surveiller les terres, les rendements des cultures et les catastrophes naturelles », mais les analystes occidentaux y voient un objectif caché : l’espionnage.

La fusée a décollé du centre de lancement de satellites de Jiquan dans le désert de Gobi, laissant derrière elle une traînée colorée, avec des nuages ​​de poussière et de fumée orange planant autour de la tour de lancement. Peu de temps après, la United States Space Force a reconnu deux nouveaux objets en orbite terrestre : un satellite à une altitude comprise entre 680 et 688 km et la partie supérieure de Longue Marche 4C.

Satellite espion ?

On sait peu de choses sur le satellite Yaogan 33, qui appartient à une série d’équipements destinés à la télédétection. Les médias d’État chinois rapportent qu’il sera utilisé pour « des expériences scientifiques, le calcul des ressources naturelles, des estimations de rendement des cultures et la prévention des catastrophes ».

Cependant, les analystes occidentaux soupçonnent que les satellites Yaogan ont des utilisations à la fois civiles et militaires, y compris l’espionnage. Le mois dernier, la Chine a lancé trois satellites de la série Yaogan 35, capables à la fois de tâches d’observation de la Terre et de capture de signaux de renseignement d’autres pays.

selon placer Nasaspaceflight, le dernier équipement de la série 33, lancé par le pays fin 2020, disposait probablement d’un système de radar à synthèse d’ouverture (SAR) capable de capturer des images de la surface de la Terre même la nuit et à travers les nuages.

Rien qu’en 2022, la Chine a enregistré 35 lancements réussis, avec la perspective d’atteindre 50 d’ici la fin de l’année. Son principal rival économique et militaire, les États-Unis, a déjà atteint ce niveau en 2022.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !