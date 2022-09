Voyager 1 fête ses 45 ans : notre tentative la plus audacieuse de communication extraterrestre

Le 5 septembre 1977, la sonde Voyager 1 est lancée, quelques semaines après la 2, l’objet le plus lointain jamais lancé par l’humanité et dont on ne verra presque rien aller plus loin dans l’espace. La paire de satellites continue d’envoyer des données jusqu’à aujourd’hui, mais est déjà retirée progressivement, l’espoir est qu’ils seront progressivement désactivés jusqu’en 2030, lorsque le reste de leur batterie nucléaire se terminera. Mais cela ne indique pas que leur mission se terminera à cette date.

Voyager 1 (et 2) continueront pendant des siècles à voyager dans l’espace et à emporter avec eux la tentative de communication spatiale la plus audacieuse que nous ayons jamais faite. Le disque d’or présent dans les deux sondes comporte une série de salutations enregistrées dans différentes langues, le son de la mer, du vent et d’autres formes de communication. Tout cela a été fait avec l’aide de Carl Sagan et de sa femme, Ann Druyan.

Depuis 2012, le vaisseau spatial a quitté l’héliosphère et est entré dans la dernière partie de notre système solaire, bien qu’il y ait toujours une controverse sur la limite de notre système. Actuellement, les deux sondes se trouvent dans la région connue sous le nom de Nuage d’Oort et il leur faudra environ 300 ans pour en sortir.

Emplacement de Voyager 1 dans l’espace. Crédit : Pixabay

Comment Voyager 1 est-il allé dans l’espace ?

Le lancement des sondes était comme presque tout le reste de la course à l’espace : un mélange de folie et de chance. C’est en 1965 que le projet débuta, après qu’un scientifique ait identifié qu’entre la fin des années 70 et le début des années 80, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seraient parfaitement alignés, ce qui nous donnerait la possibilité de lancer un objet dans l’espace et d’utiliser le combiné gravité de cette planète pour lui faire parcourir une distance jamais vue, comme une sorte de « trampoline ».

Lire aussi

Mais cela posait aussi un problème : cet alignement planétaire se produit une fois tous les 176 ans, donc toute chance d’en profiter impliquerait de lancer un vaisseau spatial jusqu’au milieu des années 1970. Les États-Unis ont fait une course contre la montre à tel point qu’à l’arrivée de ladite échéance, ils ont lancé deux engins spatiaux : Voyager-1 et Voyager-2, identiques en tous points, à quelques jours d’intervalle.

Initialement, l’objectif des deux était d’observer les orbites de Jupiter et de Saturne. Par la suite, la mission a été étendue à Uranus et Neptune. Commence alors la phase d’exploration de notre système solaire, qui dure indéfiniment. Les disques d’or devraient durer au moins 1 milliard d’années, la principale menace pour la durée de vie des sondes étant la poussière spatiale qui endommage lentement les deux sondes. En tout cas, cela reste la tentative de communication extraterrestre la plus audacieuse faite par l’humanité.

Il convient de rappeler que la NASA maintient une page mise à jour en temps réel avec la progression des deux sondes, au cas où vous seriez intéressé à les consulter.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !