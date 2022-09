La sonde Solar Orbiter touchée par une éruption solaire

Quelques jours avant de survoler Vénus samedi, la sonde spatiale Solar Orbiter, opérée par l’Agence spatiale européenne (ESA) en partenariat avec la NASA, s’est retrouvée nez à nez avec une éruption massive de plasma en provenance du Soleil.

Solar Orbiter s’est approché de Vénus ce samedi (3) pour utiliser la gravité de la planète afin d’ajuster son orbite vers le Soleil. Quelques jours plus tôt, le vaisseau spatial avait été touché par une éruption solaire. Image : Medialab ESA/ATG

Une très forte éjection de masse coronale (CME), comme on appelle l’éclatement de particules chargées de rayonnement de la haute atmosphère du Soleil, a été tirée le 30 août en direction de Vénus, frappant ensuite le Solar Orbiter.

Heureusement, la sonde a été conçue précisément pour mesurer le type d’explosion violente qu’elle vient de rencontrer, elle est donc capable de résister facilement à l’assaut solaire.

Le vaisseau spatial transporte 10 instruments scientifiques pour observer la surface du Soleil et collecter des données sur les CME, le vent solaire et le champ magnétique de notre étoile. « Certains de ces instruments ont été éteints pendant le survol rapproché de Vénus, en raison du risque potentiel que la lumière du soleil rebondisse sur l’atmosphère vénusienne hautement réfléchissante », a déclaré l’ESA dans un communiqué.

Selon l’agence, Solar Orbiter a pu collecter des mesures précieuses de son environnement lors de l’impact CME, détectant une augmentation des particules solaires énergétiques.

Les événements solaires violents font que des particules telles que des protons, des électrons et même des atomes d’hélium ionisés sont projetés du Soleil et tirés à des vitesses relativistes proches. Ces particules présentent un risque de rayonnement pour les astronautes et peuvent endommager les engins spatiaux. Comprendre leurs mouvements et leurs comportements dans l’espace est donc primordial pour protéger la vie et la technologie sur Terre et dans l’espace.

Peu de temps après cette rencontre, Solar Orbiter a fait sa passe la plus proche de Vénus à 22h26 HE samedi. « L’approche rapprochée a été calculée avec précision, grâce à une excellente planification de nos collègues de Flight Dynamics et aux soins diligents de l’équipe de contrôle de vol », a déclaré Jose-Luis Pellon-Bailon, responsable des opérations chez Solar Orbiter.

L’approche visait principalement à permettre à Solar Orbiter de modifier son orbite pour se rapprocher du Soleil. Pendant le survol, cependant, le vaisseau spatial a également fait des observations bonus du mystérieux champ magnétique de Vénus.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !