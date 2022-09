Au-delà d’Artemis : la Chine et la Russie veulent envoyer des astronautes sur la Lune

Ramener l’humanité sur la Lune est le principal objectif spatial américain pour les prochaines années à travers le programme Artemis. Le pays n’est cependant pas le seul à avoir cette ambition : la Chine et la Russie sont également en lice.

Ramener l’humanité sur la Lune : tel est l’objectif de la nouvelle course à l’espace, qui implique la Russie et la Chine d’un côté, et les États-Unis, les pays de l’Union européenne et d’autres de l’autre. Image : Castleski –

Cela reflète un peu ce qui a imprégné la course à l’espace dans les années 1960 et 1970, lorsque les Américains, avec le programme Apollo, ont remporté le différend avec l’Union soviétique de l’époque (URSS) pour le titre de première nation au monde à y mettre le pied. sur le sol lunaire.

A cette époque, la question était beaucoup plus « égoïque » que scientifique. Le monde était en pleine guerre froide, une période de tension géopolitique entre les deux pays et leurs alliés respectifs, le bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest, après la Seconde Guerre mondiale.

Marcher sur la lune et planter son drapeau sur le sol lunaire était le moyen que les États-Unis ont trouvé pour « se venger », après que la nation rivale eut réussi l’exploit d’emmener le premier homme dans l’espace (le cosmonaute Youri Gagarine, en 1961).

Rendre la Lune habitable pour l’homme

Aujourd’hui, la conquête de la Lune est marquée par des disputes non seulement entre ces deux superpuissances, mais aussi avec la participation de plus en plus importante de la Chine.

Cette fois, cependant, il ne s’agit pas seulement de laisser des empreintes de pas dans le sol lunaire. Plus que cela, l’objectif est d’établir une base permanente pour les humains sur notre satellite naturel, servant, à l’avenir, de point d’accès pour d’autres corps dans l’espace lointain – avec Mars comme première cible.