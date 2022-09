Un puissant tremblement de terre fait des morts et des blessés en Chine

Un fort tremblement de terre a frappé la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, vers 13 heures (heure locale) lundi (5). Selon les médias locaux, au moins sept personnes sont mortes,

Le tremblement de terre a enregistré une magnitude de 6,6 sur l’échelle de Richter, avec une profondeur de 10 kilomètres. L’épicentre du séisme se situait à environ 43 kilomètres au sud-est de Kangding, une ville d’environ 100 000 habitants. Les informations proviennent du United States Geological Survey (USGS).

La Chine a déclaré une urgence de niveau 3 et envoyé des équipes de secours dans les régions touchées. Des glissements de terrain ont également été enregistrés. On estime que plus d’un million de personnes ont ressenti les secousses.

tremblement de terre en Chine

La province du Sichuan est la quatrième plus grande de Chine, avec environ 84 millions d’habitants, et avant le tremblement de terre, elle faisait déjà face à une saison difficile avec des vagues de chaleur et une sécheresse sans précédent.

La région se trouve dans une zone sujette aux tremblements de terre en raison de la faille de Langmenshan. C’est là qu’en 2008 un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,9 a fait environ 90 000 morts, l’un des tremblements de terre les plus graves de l’histoire récente du pays.

