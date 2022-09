Hubble enregistre une galaxie « florissante » à 25 millions d’années-lumière de la Terre

Une nouvelle capture par le télescope spatial Hubble montre une galaxie naine irrégulière appelée NGC 1156, située à 25 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation du Bélier. Sur l’image, il est possible de voir des « fleurs rouges » tachetées dans un décor que l’Agence spatiale européenne (ESA) a classé comme une « merveille morphologique galactique ».

Ce « jardin » lumineux dispersé sur la photo représente des zones de formation intense d’étoiles, qui alimentent l’énergie extrême de la galaxie. La coloration rouge est causée par l’éjection d’hydrogène gazeux ionisé de ces jeunes étoiles.

Le télescope spatial Hubble a capturé une nouvelle photo de la galaxie naine irrégulière NGC 1156, située à 25 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation du Bélier. Image : ESA/Hubble et NASA, RB Tully, R. Jansen, R. Windhorst

« Ses milliers d’étoiles brillantes évoquent une galaxie spirale, mais elle n’a pas la structure sinueuse caractéristique », rapporte un communiqué de presse de l’ESA, partenaire du projet Hubble de la NASA. « Cependant, il émet également une lueur diffuse, un peu comme une galaxie elliptique et son noyau d’étoiles plus anciennes et plus rouges. »

Précisément parce qu’elle ne correspond à aucune sorte de forme distincte – ni une spirale ni une structure elliptique – les astronomes classent NGC 1156 comme une galaxie naine irrégulière.

Cependant, comme le souligne le site Web espace.comelle est également classée comme isolée, car aucune autre galaxie n’est située assez près pour influencer sa forme étrange et la production stellaire continue.

La nouvelle image a été capturée par Hubble dans le cadre d’un programme appelé Toutes les galaxies voisines connues (quelque chose comme « Every Known Near Galaxy », en portugais), qui vise à combler une lacune dans les observations galactiques.

« Les astronomes ont remarqué que seuls les trois quarts des galaxies situées à un peu plus de 30 millions d’années-lumière de la Terre avaient été observées par Hubble avec suffisamment de détails pour étudier la composition des étoiles en leur sein », indique le communiqué de l’ESA. « Ils ont proposé qu’entre des projets plus importants, Hubble puisse produire des instantanés du reste – y compris NGC 1156. Des programmes de remplissage comme celui-ci garantissent que le meilleur usage est fait du précieux temps d’observation de Hubble. »

