Le crocodile ancestral avait les œufs les plus durs jamais enregistrés

Une équipe de paléontologues de l’Université de Saragosse a découvert une espèce ancestrale de crocodile qui pondait des œufs avec les coquilles les plus épaisses jamais enregistrées par les scientifiques. L’animal, appelé Pachykrokolithus excavatumétait un contemporain des dinosaures et vivait il y a plus de 66 millions d’années dans l’actuelle province de Huesca, en Espagne.

Dans une étude publiée dans la revue Biologie historiqueles chercheurs ont comparé les plus de 300 fragments de coquille d’œuf trouvés à des spécimens d’autres espèces de crocodiles, vivants et éteints.

« Les coquilles correspondant à ces fragments sont les plus épaisses jamais trouvées dans les archives fossiles du monde. Sa découverte contribue à la richesse paléontologique de la province de Huesca et renforce l’importance d’étudier l’extinction qui s’est produite au Crétacé », a déclaré l’Université de Saragosse dans un communiqué.

La survie du crocodile

Après les oiseaux, les crocodiles sont les plus proches parents vivants des dinosaures. Cependant, les reptiles géants se sont éteints, alors que l’on peut encore voir de nombreux crocodiles relâchés dans la nature. Qu’est-ce qui explique cela ?

Premièrement, les crocodiles ont une résistance enviable à la famine : ils peuvent passer des mois sans manger un seul repas, avec des exemples extrêmes d’individus allant jusqu’à trois ans sans manger. Cela a été particulièrement utile dans la période qui a suivi l’impact du météore pendant le Crétacé, lorsqu’il était très difficile de trouver des sources de nourriture.

De plus, les crocodiles sont des maîtres de l’économie d’énergie, car ils passent la majeure partie de la journée allongés et immobiles. Les dinosaures, en revanche, devaient souvent courir après des proies ou échapper à des prédateurs, ce qui consommait beaucoup d’énergie et les obligeait à manger plus de nourriture en moins de temps.

Enfin, ils ont bénéficié de leur habitats. Dans le cas des dinosaures, la collision d’astéroïdes a complètement déséquilibré l’environnement terrestre, où ils vivaient – l’impact a vaporisé des roches, générant des brumes denses, bloquant le Soleil et empêchant la photosynthèse qui soutient la base des chaînes alimentaires. Cependant, les crocodiles, originaires des régions de lacs et de rivières, n’ont pas connu la même famine – les plantes et les animaux morts ont été mangés par les créatures aquatiques et celles-ci, par les crocodiles, de sorte que leur approvisionnement alimentaire n’a pas été sérieusement affecté.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !