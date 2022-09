Les lasers pourraient transmettre de l’énergie dans l’air et charger des appareils

Le monde où nous transporterons nos appareils dans les airs se rapproche grâce à une nouvelle technologie développée par des scientifiques sud-coréens, qui consiste à transmettre de l’énergie à travers des faisceaux de laser.

Les chercheurs de l’Université de Sejong ont pu envoyer 400 mW d’énergie lumineuse sur des distances allant jusqu’à 30 mètres. C’est juste suffisant pour déclencher de petits capteurs, mais avec le temps, l’équipement de tir de faisceau laser peut être développé au point de pouvoir porter téléphones intelligents.

Le nom de cette technique est ‘chargement sur laser distribué’, et les chercheurs assurent qu’il a une plus grande portée et est plus sûr que ceux développés dans des expériences similaires.

« Alors que d’autres approches techniques exigent que l’appareil récepteur [como um smartphone] est attaché à une base de charge, chargeant à laser distribué permet l’auto-alignement, tant que l’émetteur et le récepteur sont en vue l’un de l’autre », explique Jinyong Ha, ingénieur électricien impliqué dans le projet.

Pour l’expérience, les scientifiques ont installé un émetteur – spécialement traité avec un métal appelé bu – à 30 mètres d’un récepteur contenant une cellule photovoltaïque qui convertit l’énergie lumineuse du laser en électricité.

Le récepteur mesure seulement 10 mm sur 10 mm, ce qui le rend suffisamment petit pour s’adapter à des capteurs compacts. Selon les chercheurs, les petits appareils, tels que les capteurs de température ou de mouvement, peuvent déjà être rechargés à l’aide de cette méthode.

L’équipe responsable du projet croit qu’un jour nous pourrons entrer dans n’importe quel établissement et recharger nos cellulaires ou nos ordinateurs sans même les brancher. De plus, la transmission d’énergie par des faisceaux de laser pourrait jouer un rôle important dans les processus de production.

« Le système de charge laser pourra remplacer les câbles électriques dans les usines, économisant ainsi sur les coûts de maintenance et de remplacement », déclare Jyniong Ha. « Cela peut être particulièrement utile dans les environnements où les connexions électriques peuvent provoquer des interférences ou présenter un risque d’incendie. »

