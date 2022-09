Artemis 1 pourrait ne pas sortir cette année

Prévu lundi dernier (29) et reporté à ce samedi (3), alors qu’il ne s’est pas produit non plus, Artemis 1 de la NASA pourrait ne pas être lancé de sitôt. Selon la conférence de presse tenue après l’annulation de la fusée SLS, la mission n’aura pas lieu aux dates prévues et ne devrait se rendre dans l’espace que lorsque tous les problèmes seront résolus.

Bill Nelson, administrateur de la NASA, a déclaré que la semaine prochaine la possibilité du lancement aura lieu entre septembre et octobre, mais que ce n’est pas une certitude. Il n’y a pas non plus de confirmation qu’Artemis 1 se produira jusqu’à la fin de 2022.

Nelson a rappelé que les navettes spatiales se sont rendues 20 fois sur la rampe de lancement avant de finalement réussir leur premier lancement et que ce type de retard est courant dans une mission de cette ampleur. « Ces équipes y ont travaillé et c’est la conclusion à laquelle elles sont arrivées. Je vois cela dans le cadre de notre programme spatial où la sécurité est en tête de liste », a déclaré l’administrateur.

L’annulation est intervenue environ trois heures avant le début prévu de la fenêtre de lancement. La dernière date de sauvegarde réservée, le lundi (5), a déjà été écartée par l’équipe. Nelson a déclaré que le lancement n’aurait pas lieu « jusqu’à ce que nous pensions que c’était juste ».

Report d’Artémis 1

« Les équipes ont découvert une fuite d’hydrogène liquide lors du chargement du propulseur dans l’étage central de la fusée du système de lancement spatial. Divers efforts de dépannage pour résoudre la zone de la fuite en remplaçant un joint sur la déconnexion rapide, où l’hydrogène liquide est introduit dans la fusée, n’ont pas résolu le problème. Les ingénieurs continuent de collecter des données supplémentaires.

Un autre problème était la météo, aujourd’hui il y avait 60% de chances de conditions météorologiques favorables pour le lancement, selon l’officier météorologique Melody Lovin, et chaque minute de retard peut apporter des obstacles météorologiques à un lancement de cette proportion.

Les bugs trouvés lors de la tentative de lundi ont subi une longue révision au cours de la semaine, y compris le refroidissement du moteur à mi-étage 3 et la fissuration de la mousse. Les deux n’étaient pas considérés comme des problèmes critiques.

