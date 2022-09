La mission Solar Orbiter survole Vénus ce samedi (3)

Samedi soir (3), la sonde spatiale Solar Orbiter, exploitée par l’Agence spatiale européenne (ESA) en partenariat avec la NASA, effectuera un passage rapproché vers Vénus. À l’occasion, la sonde destinée à étudier le Soleil recueillera en prime des observations du mystérieux champ magnétique de notre planète voisine.

Solar Orbiter s’approchera de Vénus ce samedi (3) pour utiliser la gravité de la planète afin d’ajuster son orbite vers le Soleil. Image : Medialab ESA/ATG

Tout au long de la mission, le vaisseau spatial utilise la gravité de Vénus pour ajuster son orbite et se rapprocher du Soleil. Ces oscillations régulières utilisant la planète chaude et brûlante permettent également à Solar Orbiter d’analyser son champ magnétique.

D’après le site espace.comle survol de ce soir verra le vaisseau spatial faire son approche la plus proche de Vénus à 22h26 (heure de Brasilia), à environ 6 400 km de la planète.

Selon Daniel Muller, scientifique du projet Solar Orbiter de l’ESA, lors de la manœuvre, l’un des instruments de la sonde sera chargé de prendre des mesures du choc de l’arc de Vénus. Le choc d’arc est appelé la zone du champ magnétique d’une planète qui fait face au Soleil, où il rencontre le vent solaire (flux de particules chargées de rayonnement). « C’est une » science bonus « très intéressante rendue possible par le projet d’orbite Solar Orbiter, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour l’explorer », a déclaré Muller.

Le survol de Vénus de ce soir sera le troisième de la sonde, les rencontres précédentes offrant également des observations du magnétisme de la planète.

L’origine du champ magnétique de Vénus est différente

Contrairement à la Terre, elle n’a pas de champ magnétique inhérent généré par le mouvement du métal en fusion en son sein. Au lieu de cela, le champ magnétique de Vénus est ce que les scientifiques appellent « induit », résultat de l’interaction entre l’atmosphère épaisse de la planète et le vent solaire.

Les mesures prises lors des précédents survols de Vénus en décembre 2020 et août 2021 ont révélé que du côté opposé au soleil, le champ magnétique de la planète, bien qu’extrêmement faible, s’étend sur au moins 300 000 km dans l’espace.

Solar Orbiter a également découvert que malgré sa nature faible et instable, le champ magnétique de Vénus accélère les particules chargées dans la magnétosphère de la planète à des vitesses de plus de 8 millions de km/h.

Les scientifiques connaissent l’existence du champ magnétique de Vénus depuis que le premier vaisseau spatial a visité la planète dans les années 1960 et 1980. Il reste cependant de nombreuses questions sans réponse sur les origines et le comportement de ce champ.

Lancé en 2020, Solar Orbiter aura plusieurs autres opportunités pour tenter de répondre à ces questions. La sonde passera encore huit fois Vénus au cours de près d’une décennie au cours de ses voyages dans l’espace, utilisant la gravité de la planète pour déplacer son orbite hors du plan écliptique dans lequel les planètes orbitent.

Ces manœuvres permettront à terme au vaisseau spatial de voir les pôles solaires, jusqu’à présent totalement inexplorés. Les régions polaires sont essentielles pour générer le champ magnétique du Soleil, qui à son tour entraîne le cycle d’activité, de sortie et de sortie de l’étoile sur 11 ans en créant des taches solaires, des éruptions et des tempêtes. Le mécanisme exact derrière ce cycle et son intensité variable restent inconnus.

