Comprendre ce qui a empêché Artemis 1 de se lancer lundi

Lundi dernier (29), le lancement tant attendu de la mission Artemis 1 vers la Lune était prévu. Cependant, une série de failles ont empêché le lancement de la mission, qui a été reprogrammée pour ce samedi (3), alors que l’on espère enfin voir les premiers pas de l’humanité vers son retour sur la Lune. Mais qu’est-ce qui a causé l’annulation du premier rendez-vous ?

Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis 1, a expliqué plus en détail les problèmes qui ont causé le retard. L’exécutif a déclaré que samedi, après que la foudre a frappé la zone, une vérification a été effectuée qui n’a révélé aucun dommage à la fusée. Dans le second, un problème a été trouvé avec le logiciel de la capsule Orion. L’erreur était dans la configuration de ne pas activer le module de contrôle et elle a été corrigée.

Après les pannes du système, l’approvisionnement a été retardé par une alerte à la foudre. Il restait un problème de refroidissement du troisième moteur, sur quatre, de l’étage central de la fusée. « Nous avons rencontré un problème de refroidissement du moteur n ° 3. Nous avons besoin que le moteur soit à une température cryogéniquement froide afin que lorsqu’il démarre, il ne soit pas choqué par tout le carburant froid qui le traverse », a déclaré Sarafin.

Le lancement d’Artemis 1 a été reporté à ce samedi (3)

L’erreur de réfrigération était en cours de résolution lorsque le compte à rebours a commencé. Mais un nouveau problème, cette fois avec la soupape d’évent sur l’intertank, a poussé la NASA à annuler le lancement d’Artemis 1. « Les défis techniques que nous avons rencontrés avec la purge du moteur et la soupape d’évent sont juste des choses que nous devons examiner. » dit Séraphin.

Appelée bride inter-réservoirs, cette pièce relie les réservoirs d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide du SLS. Les réservoirs peuvent contenir un total de 730 000 gallons (3,3 millions de litres) de propulseur. En plus du problème technique, la météo en Floride a commencé à se fermer alors que la période de deux heures réservée au lancement touchait à sa fin.

Maintenant, la NASA a reporté le lancement de la mission Artemis 1 à samedi prochain (3), dans une fenêtre de deux heures qui commence à 15h17 (heure de Brasilia). La date ne fait pas partie du calendrier initialement publié, qui prévoyait de nouvelles tentatives de décollage le vendredi et le lundi suivant (5).

