Le lancement de la fusée Artemis 1 peut être différent de celui prévu ; comprendre

Après avoir retardé le lancement de la fusée Space Launch System (SLS) de la mission Artemis 1 lundi dernier (29), les employés de la NASA ont déclaré avoir l’intention de faire une deuxième tentative samedi prochain (3).

Lors d’une conférence de presse mardi soir, le responsable du programme de la NASA, John Honeycutt, a annoncé que son équipe d’ingénieurs estimait que malgré que le moteur ait atteint la température attendue, le capteur n’affichait pas correctement la valeur.

Le jour du lancement, les contrôleurs de vol de la NASA ont interrompu la première tentative lorsqu’ils n’ont pas été en mesure de regardez que l’un des quatre moteurs principaux de la fusée SLS avait été correctement refroidi à une température de -251°C avant l’allumage. Cette procédure doit être effectuée pour que les moteurs puissent gérer l’injection d’hydrogène et d’oxygène liquides très froids.

Avec la découverte du problème, la NASA s’efforce de trouver une solution pour le capteur, cependant, c’est une tâche difficile car un remplacement, par exemple, nécessiterait un retour au bâtiment d’assemblage de véhicules au Kennedy Space Center en Floride, quelques kilomètres de la rampe de lancement. Cette situation retarderait le lancement de la fusée jusqu’à la mi-octobre. Pendant ce temps, l’agence spatiale affirme qu’il pourrait y avoir de l’usure sur la fusée, qui est assemblée depuis près d’un an.

Honeycutt a déclaré qu’il ne doutait pas que l’hydrogène liquide coulait dans le moteur trois pendant le compte à rebours du lancement, tout en assurant la fonctionnalité des autres capteurs, y compris les mesures de pression, qui indiquaient un environnement correctement refroidi.

Nouveau plan de vol pour la fusée SLS

Maintenant, le manager et son équipe travaillent sur un plan de « logique de vol » qui permettrait à la fusée de se lancer sans obtenir de bonnes données du capteur de température du moteur. Si cela se produit réellement, certains employés de la NASA devront modifier certains points de la rampe de lancement, notamment en inspectant la zone où la fuite d’hydrogène s’est produite. Si ces modifications sont suffisantes et couvrent les points nécessaires pour effectuer le vol sans incident, l’agence spatiale devrait entamer le compte à rebours ce jeudi (1). Les opérations d’approvisionnement devraient donc débuter samedi matin (3).

On ne sait toujours pas quelles seraient les implications d’un lancement avec un moteur principal plus chaud que d’habitude. D’un point de vue physique, l’allumage de propulseurs sur-refroidis et d’un moteur plus chaud que prévu causerait probablement, à tout le moins, de graves dommages au moteur RS-25.

La NASA a jusqu’au 5 septembre pour lancer le propulseur avant qu’il ne soit retiré de la plate-forme pour être remis à neuf. En plus des pièces, l’agence spatiale surveille les conditions météorologiques et gère d’autres mesures techniques. Si les prévisions météorologiques ne sont pas favorables et que la NASA annule la tentative, le lancement sera probablement prévu pour le 5 septembre.

Par: Arstechnica

