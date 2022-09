La glace sur les volcans islandais pourrait aider à prévoir les éruptions

Les scientifiques s’appuient sur plusieurs instruments avancés pour identifier le mouvement du magma dans le sol et identifier l’activité volcanique, mais parfois les vibrations sont si subtiles que l’équipement est incapable de les détecter. C’est là qu’intervient une équipe de chercheurs de l’EPF de Zurich, qui a découvert quelque chose de curieux : les calottes glaciaires recouvrant les volcans islandais peuvent amplifier des signaux sismiques indétectables et aider à prévoir les éruptions.

La découverte, publiée dans la revue L’enregistrement sismique, est intervenue après qu’une équipe de sismologues ait étudié le volcan le plus actif d’Islande, le Grímsvötn, qui est entièrement recouvert par le plus grand glacier d’Europe. Il a tendance à entrer en éruption une fois tous les dix ans, menaçant le pays d’inondations et de nuages ​​de cendres. Afin d’analyser son activité, les scientifiques ont introduit un câble de fibre optique de plus de 12 km dans le sol autour du volcan et ont cartographié en temps réel les vibrations captées par le matériau.

Selon Kristín Jónsdóttir, co-auteur de l’étude, en moins d’un mois, ils ont capturé plus de 2 000 tremblements de terre – au cours de la même période, le réseau sismique national islandais n’a identifié que 18 secousses. De plus, ils ont remarqué que la calotte glaciaire située dans la dépression centrale du volcan émettait une étrange vibration rythmique.

Résonances de la glace islandaise

Les scientifiques suggèrent que cette vibration provient de petits tremblements volcaniques causés par une activité géothermique. Les calottes glaciaires en question, comme tout objet solide, vibrent naturellement à une certaine fréquence. Une fois soumises à une autre vibration de même fréquence, les calottes glaciaires l’amplifient, permettant de détecter des secousses qui passeraient inaperçues.

« La résonance naturelle de la glace agit comme une loupe », explique Andreas Fichtner, également co-auteur de l’étude. « A notre connaissance, ce phénomène n’avait jamais été observé auparavant. »

Ces résonances sont cruciales pour suivre l’activité géothermique afin de « révéler ce que fait le volcan », explique le sismologue Corentin Caudron de l’Université libre de Bruxelles, qui n’a pas participé à l’étude. « Cette découverte nous permettra de surveiller les volcans recouverts de glaciers à la fois en Islande et dans le reste du monde. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !