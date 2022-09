Fausse alerte : la police de Los Angeles diffuse accidentellement un ordre d’évacuation

Un ordre d’évacuation diffusé mercredi dans toute la ville de Los Angeles, laissant les habitants paniqués, n’était rien d’autre qu’un accident, selon le shérif local.

Hier, la programmation télévisée du comté de Ventura a été interrompue par le message «Alerte du système d’urgence. Une autorité civile a émis un ORDRE D’ÉVACUATION IMMÉDIATE… », citant alors les zones touchées, dont la ville de Los Angeles.

Avis diffusé par la télévision aux habitants du département.

Un utilisateur de Twitter a répondu en déclarant : « C’était effrayant ! J’ai appelé le bureau du shérif pour comprendre ce qui se passait. Il est temps pour Los Angeles d’arrêter de jouer avec le travail.

plus tard deux tweets – un en anglais et un en Français – ont été publiés par le département de police du comté indiquant que la transmission était une erreur.

Fait intéressant, en 2017, une autre fausse alerte a fait sensation, cette fois à Hawaï, lorsque les habitants de l’État se sont réveillés avec une alerte sur leurs téléphones portables indiquant «Danger de missile balistique imminent pour Hawaï. Cherchez un abri immédiatement. Ce n’est pas un test. »

Incendie à l’extérieur de Los Angeles

La fanfare générée par le message accidentel n’était pas pour rien, car le comté de Californie souffre d’une série d’incendies de forêt qui ont déjà provoqué des évacuations dans la région nord-ouest de Los Angeles.

Dans la seule ville, une superficie de 21 000 mètres carrés – l’équivalent de 2 100 terrains de football – est en feu, avec seulement 12 % de l’incendie maîtrisé, selon le California Fire Detection Service. Une grande autoroute qui traverse Los Angeles et mène au Mexique a dû être fermée en raison des flammes.

Les incendies actuels sont une conséquence de la chaleur extrême qui sévit dans l’État américain cet été. « Il s’agit de la vague de chaleur la plus intense et la plus longue de l’année à ce jour », a déclaré Alexis Clouser du Service météorologique national de San Francisco.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !