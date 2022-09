Un appareil testé sur Mars produit la même quantité d’oxygène qu’un arbre sur Terre

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a envoyé l’expérience Moxie sur Mars à bord du rover Persévérance. Cet appareil est destiné à produire de l’oxygène à l’aide de dioxyde de carbone, et après un an de tests, les scientifiques ont constaté que le Moxie peut faire son travail de manière fiable et produire la même quantité d’oxygène qu’un arbre sur Terre.

Après avoir atterri à Jezero Crater en février 2021, l’unité a été mise à l’épreuve. Environ deux mois plus tard, elle a produit environ 5,4 grammes d’oxygène. Si les humains veulent un jour survivre sur Mars, cet appareil pourrait être prometteur à cette fin, car l’oxygène est indispensable.

Pour transformer le dioxyde de carbone en oxygène, l’expérience recueille l’air de l’atmosphère riche en carbone, le fait passer à travers un filtre pour éliminer les contaminants et les impuretés, puis comprime et chauffe l’air. A partir de ce moment, un électrolyte scinde le dioxyde de carbone en monoxyde de carbone et en ions oxygène. Ces ions sont ensuite isolés et recombinés pour former de l’oxygène respirable.