Dix nouvelles étoiles variables pulsantes sont découvertes

Un article nouvellement publié sur le serveur prépresse arxiv décrit une importante découverte faite par des astronomes turcs. Utilisation des données de Satellite d’étude d’exoplanètes en transit (TESS) à la NASA, ils ont détecté 10 nouvelles étoiles variables pulsantes.

La détection a été réalisée grâce aux données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. Image : Yéti pointillé –

En général, il existe deux types de variables pulsatoires : Delta Scuti et Gamma Doradus.

Les étoiles Delta Scuti sont des variables pulsatoires avec des types spectraux entre A0 et F5, qui présentent à la fois des pulsations radiales et non radiales couvrant des périodes de 20 minutes à huit heures. L’étude du comportement de pulsation des variables Delta Scuti pourrait accroître les connaissances des scientifiques sur les intérieurs stellaires. Par rapport aux étoiles Gamma Doradus, ce sont des variables naines et/ou sous-naines, avec un type spectral A7-F5 et des périodes de l’ordre d’un jour.

Une équipe d’astronomes dirigée par Filiz Kahraman Alicavus de l’Université Çanakkale Onsekiz Mart en Turquie a fini par découvrir 10 nouvelles variables pulsatoires en inspectant la base de données TESS. « Dans la présente étude, nous présentons une partie de notre enquête de terrain TESS dans le nord pour découvrir des variables inconnues de type Delta Scuti », ont écrit les chercheurs dans l’article.