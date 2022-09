Les images du vaisseau spatial Juno révèlent les vraies couleurs de Jupiter; regardez

Les images prises par le vaisseau spatial Juno de la NASA révèlent des caractéristiques particulières de Jupiter et de son atmosphère turbulente. Les couleurs de l’une des images sont les mêmes que celles que les yeux humains pourraient capter s’ils pouvaient observer la planète de près.

La photographie a été prise le 5 juillet via JunoCam. Au moment de l’enregistrement, le vaisseau spatial se trouvait à une distance de 5 300 kilomètres des sommets des nuages ​​de la géante gazeuse, à une vitesse étonnante de 209 000 km/h.

La personne responsable du traitement des données brutes du vaisseau spatial Juno était le scientifique citoyen Björn Jónsson. Il a réussi à créer deux images. La première image (de gauche à droite) reproduit la façon dont les yeux humains percevraient la planète. Les différences de couleur dans la deuxième image reflètent les variations de la composition chimique des différentes parties de l’atmosphère de Jupiter et révèlent la nature tridimensionnelle des puissantes tempêtes de nuages ​​de la planète. Des nuages ​​brillants dans la haute atmosphère peuvent également être observés.

Image : Photographie prise par le vaisseau spatial Juno de la NASA. Crédits : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson

Le vaisseau spatial Juno fonctionnera jusqu’en 2025

Le vaisseau spatial Juno a été lancé en 2011 et explore la géante gazeuse depuis 2016. Il fait le tour de la planète sur une orbite très elliptique et met 43 jours pour faire un tour complet. À son point le plus proche, Juno est capable d’atteindre environ 5 000 km au-dessus des nuages ​​de Jupiter.

Juno poursuivra son travail jusqu’en 2025 au moins. Les images JunoCam sont ouvertes aux scientifiques citoyens qui souhaitent les explorer, les traiter et aider à les catégoriser. De plus, ces photographies sont disponibles sur le site Web de traitement d’images JunoCam, géré par le Southwest Research Institute de San Antonio, qui a construit l’équipement.

Via : Space.com

