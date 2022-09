James Webb capture sa première image directe d’une planète en dehors du système solaire

Prouvant qu’il a le potentiel de révolutionner la recherche d’exoplanètes (comme on appelle les planètes extérieures au système solaire), le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé sa première image directe d’un monde en orbite autour d’une étoile lointaine.

Le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé sa première image directe d’une exoplanète. Image : Jbruiz/

La plupart des planètes dites extraterrestres découvertes à ce jour ont été détectées à l’aide de la technique des observations de transit, qui analyse les changements temporaires de la luminosité des étoiles.

Seule une trentaine d’entre eux – et il y en a plus de 5 000 confirmés – ont été enregistrés avec des images directes. En effet, les exoplanètes sont extrêmement difficiles à observer directement car elles sont plus sombres que les étoiles autour desquelles elles orbitent.

Cependant, tout indique que cela est sur le point de changer, car moins de deux mois après le début de ses opérations scientifiques, Webb a livré sa première photo directe d’une exoplanète.

Il s’agit d’une géante gazeuse en orbite autour de l’étoile HIP 65426, située à environ 385 années-lumière de la Terre, découverte en 2017 grâce aux observations du Very Large Telescope (VLT) au Chili. Il apparaît dans l’image JWST comme une petite tache près de la luminosité de l’étoile.