Les taïkonautes de la mission Shenzhou-14 effectuent leur première sortie dans l’espace à la station Tiangong

Jeudi matin, Chen Dong et Liu Yang, taïkonautes (désignation chinoise des astronautes) de la mission Shenzhou-14, sont sortis avec succès du module Wentian pour effectuer des activités extravéhiculaires (EVA) sur la station spatiale Tiangong.

Selon les informations de la China Manned Space Agency (CMSA), Chen a ouvert l’écoutille de la cabine de la chambre à air du module laboratoire à 7h26 (GMT). Un peu plus de 40 minutes plus tard, lui et son coéquipier étaient hors de la station pour commencer la sortie dans l’espace.

Pendant ce temps, le taïkonaute Cai Xuzhe est resté à l’intérieur du module pour soutenir ses compagnons dans ce qui était la première activité extravéhiculaire du groupe.

Les trois travaillent et vivent en orbite depuis 88 jours, depuis leur lancement au sommet d’une fusée Longue Marche-2F le 5 juin, et y resteront jusqu’en décembre, selon l’agence.

Ils ont déjà effectué plusieurs tâches sur la station spatiale chinoise, telles que le transfert de fournitures depuis un cargo, ainsi que le déverrouillage et les tests en orbite des armoires d’expérimentation scientifique et du petit bras mécanique du module Wentian.

L’équipage a une routine de travail quotidien, comme des examens médicaux et la réalisation d’exercices de protection en apesanteur et d’expériences spatiales. Ils pratiquent également une variété de dynamiques de formation en orbite, y compris des exercices d’évacuation d’urgence et de premiers secours.

En octobre, la station recevra un autre module laboratoire, le Mengtian, et il appartiendra au trio de préparer le site pour l’installation, comme cela se faisait avant l’arrivée du module Wentian en juillet.

Avec l’inclusion de ce nouveau module, la station spatiale chinoise sera complète, atteignant la forme en T projetée, et aura 20% de la masse totale de la Station spatiale internationale (ISS). Le laboratoire orbital chinois aura une durée de vie de 10 ans, qui pourra être prolongée de cinq ans supplémentaires avec de futures mises à niveau.

Vers la fin de la mission de l’équipage Shenzhou-14, trois autres taïkonautes seront lancés à bord de la mission Shenzhou-15 pour un autre séjour de six mois. Les deux équipes se chevaucheront pendant trois à cinq jours, marquant la première fois que la station aura six personnes à bord.

