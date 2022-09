La startup veut ouvrir une « station-service » dans l’espace

Une startup américaine d’infrastructure spatiale appelée Orbit Fab prévoit de construire une station de carburant pour les engins spatiaux en orbite terrestre géostationnaire.

Cette semaine, la société a révélé au site Web Nouvelles de l’espace qui entend proposer ses services de fourniture de satellites dès 2025.

Selon la publication, l’idée pourrait permettre aux satellites et autres engins spatiaux de passer plus de temps dans l’espace, prolongeant leur durée de vie – et peut-être limitant la quantité de déchets spatiaux qu’ils laissent en orbite.

Et nous connaissons déjà le coût pour remplir un réservoir. Une bagatelle de 20 millions de dollars américains (environ 104 millions de reais, au prix actuel) pour 220 kg d’hydrazine, un propulseur couramment utilisé par les satellites géostationnaires.