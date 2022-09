Découverte d’un fossile de dinosaure vieux de 235 millions d’années : c’est le plus ancien d’Afrique

Des paléontologues ont découvert un fossile de dinosaure vieux de 235 millions d’années au Zimbabwe. Mbiresaurus raathi est l’un des plus anciens jamais trouvés dans le monde.

Crédit : Andrey Atuchin / Virginia Tech

Au cours d’une série de fouilles menées au Zimbabwe à partir de 2017, le fossile du plus ancien dinosaure jamais découvert en Afrique et l’un des plus anciens jamais découverts a été découvert. Il s’agit d’un petit sauropodomorphe – un groupe de dinosaures auquel appartiennent les « longs cous » géants – qui vivait il y a environ 235 millions d’années, au Trias supérieur, lorsqu’il existe un seul et immense supercontinent sur Terre connu sous le nom de Pangée. Les premiers restes du fossile ont émergé il y a cinq ans dans la formation florissante de Pebbly Arkose dans le nord du pays africain, mais les travaux d’excavation ne sont terminés qu’aujourd’hui, également en raison de la pandémie de COVID-19 qui a entravé le mouvement des paléontologues.

La découverte et la description du petit dinosaure sauropodomorphe, scientifiquement classé comme Mbiresaurus raathi, était une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de Virginia Tech de Blacksburg, qui a collaboré étroitement avec des collègues des Musées et monuments nationaux du Zimbabwe de Harare, du Département de géologie et de paléontologie Musée d’histoire naturelle du Zimbabwe, le Chipembele Wildlife Education Center, le Département de biologie de l’Université de Sao Paulo au Brésil et d’autres instituts. Les chercheurs, dirigés par le professeur Christopher T. Griffin, chargé de cours au département américain des sciences géologiques, ont mené des fouilles dans une formation qui était autrefois un écosystème luxuriant traversé par une rivière. On y a retrouvé une biodiversité préhistorique très riche, composée de créatures fascinantes comme les cynodons (précurseurs des mammifères), les reptiles au bec curieux appelés rincosaures, les crocodiles à armure et bien d’autres. Parmi les différents fossiles a émergé celui du Mbiresaurus raathi, ainsi nommé en hommage au peuple Mbire, qui régnait autrefois sur cette région, et au Dr Michael Raath, un paléontologue sud-africain qui a beaucoup travaillé sur cette formation et d’autres sur le continent.

Heureusement, le fossile de dinosaure est presque complet, car il ne manque que des parties d’une main et d’un crâne. Les dimensions déterminées par les chercheurs sont de 2 mètres de long et à peine 50 centimètres de haut sur le côté. Le poids était compris entre 10 et 30 kilogrammes. Il était minuscule comparé aux sauropodomorphes géants tels que les diplodocs, les apatosaures et les brachiosaures qui vivaient dans le cœur du Mésozoïque. Qu’il suffise de dire que certains de ces géants, comme le mayorum patagonien, atteignaient près de 40 mètres de long et pesaient environ 60 tonnes. Mais les premiers dinosaures du Trias étaient plus petits que ceux connus du grand public.

Puisqu’il n’y avait qu’un seul continent sur Terre au Trias supérieur, il n’est pas étonnant que le dinosaure trouvé au Zimbabwe ressemble à d’autres sauropodomorphes trouvés en Amérique du Sud, qui il y a plus de 200 millions d’années étaient « accrochés » à l’Afrique. Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme terrestre unique, cependant, les dinosaures n’étaient pas distribués partout; selon l’équipe dirigée par le professeur Griffin, cela était dû à de véritables barrières climatiques (entre zones humides et zones sèches) qui empêchaient le passage des animaux dans certaines zones et latitudes. Actuellement, le fossile de Mbiresaurus raathi se trouve dans les laboratoires de Virginia Tech pour des opérations de nettoyage et de conservation ; une fois les travaux de restauration terminés, l’étude sera transférée au Musée d’histoire naturelle du Zimbabwe à Bulaway, avec tous les autres fossiles récupérés. Les détails de la recherche « Les dinosaures les plus anciens d’Afrique révèlent une suppression précoce de la distribution des dinosaures » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.