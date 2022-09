Des navires nazis découverts sur le Danube en pleine sécheresse en Europe

La vague de chaleur et la sécheresse qui a sévi en Europe ces derniers mois ont fait baisser le niveau d’eau des rivières et des lacs, révélant accidentellement un éventail d’artefacts curieux dans leur lit, d’une inscription inquiétante du XVIe siècle à un « Stonehenge Français ». .

Le dernier ajout est une flottille de 20 navires allemands de la Seconde Guerre mondiale découverts dans une partie du Danube près du village de Prahovo en Serbie.

En plus des tourelles d’artillerie, des mâts et des ponts cassés, les navires contiennent des tonnes de munitions inutilisées qui présentent un risque pour les pêcheurs, les voyageurs et la faune locale.

« La flottille menace de déclencher une catastrophe écologique majeure qui met en danger toute la population de Prahovo », a déclaré Velimir Trajilovic, un historien local.

Bien qu’une partie de l’épave ait été enlevée après la fin de la guerre, une grande partie repose toujours sur le lit du Danube, obstruant le passage des bateaux, notamment avec la sécheresse et la baisse du niveau de l’eau. Le gouvernement serbe a annoncé cette année une opération de 30 millions de dollars pour retirer les navires.

nazis en retraite

En 1944, les navires ont été délibérément détruits par les nazis eux-mêmes alors qu’ils se retiraient de la mer Noire, fuyant l’armée soviétique.

Lors d’une tentative infructueuse d’atteindre le territoire allemand via le Danube, la flottille a essuyé un feu nourri de l’Armée rouge, incitant son commandant à ordonner le naufrage dans les environs de Prahovo.

Coulés en zigzag, ils serviraient à ralentir l’avancée des Soviétiques en Allemagne, une stratégie qui s’est avérée inefficace.

sécheresse sur le Danube

Deuxième plus long fleuve d’Europe, le Danube est également l’un des dix systèmes fluviaux les plus menacés au monde. Sa fragilité est la conséquence de nombreuses interventions humaines tout au long des XIXe et XXe siècles, et est aujourd’hui exacerbée par la canicule et la grave sécheresse qui frappent actuellement le continent.

Selon la Commission internationale pour la protection du Danube, les réservoirs, barrages, réservoirs, canaux de navigation et autres ouvrages construits sur le tronc principal du fleuve au cours des deux derniers siècles ont considérablement réduit le débit du fleuve.

Le bassin du Danube abrite plus de 80 millions de personnes dans le sud-est de l’Europe, dont 20 millions dépendent directement du fleuve pour l’eau, ce qui est devenu de plus en plus difficile à mesure que la sécheresse se poursuit.

