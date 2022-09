Le groupe sanguin A est associé à un risque plus élevé d’AVC chez les jeunes, selon une étude

Une équipe de recherche internationale a déterminé que les personnes de groupe sanguin A auraient un risque 18% plus élevé d’avoir un AVC avant l’âge de 60 ans.

Selon une nouvelle étude, les personnes de groupe sanguin de type A ont un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral à un âge précoce, c’est-à-dire avant l’âge de 60 ans. Les personnes de type sanguin B, en revanche, ont un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral en général, quel que soit le groupe d’âge. Le groupe sanguin 0, en revanche, est associé à un risque plus faible d’AVC à un jeune âge. Ce ne sont là que quelques-uns des résultats intéressants d’une nouvelle enquête – une méta-analyse – qui a évalué la corrélation entre le profil génétique, l’AVC ischémique et le groupe sanguin des participants. Des études antérieures avaient déterminé que les personnes de groupe sanguin A avaient un risque plus élevé de caillots sanguins et de développer un COVID-19 sévère, l’infection causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Les nouvelles découvertes aideront les experts à comprendre les raisons pour lesquelles certains groupes sanguins sont plus exposés à certaines conditions.

L’étude a été dirigée par une équipe de recherche internationale nombreuse dirigée par des scientifiques de l’École de médecine de l’Université du Maryland (USOM), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Hôpital universitaire d’Helsinki (Finlande), du Département des maladies cérébrovasculaires de l’Institut neurologique de la Fondation IRCCS. ‘Carlo Besta’ de Milan, du Département de santé publique de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), de l’Institut des maladies neurodégénératives de l’Université de Bordeaux (France) et de dizaines d’autres centres de recherche. De nombreux scientifiques qui ont collaboré à l’étude font partie du Early Onset Stroke Genetics Consortium du groupe International Stroke Genetics Consortium (ISGC). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Steven J. Kittner, chargé de cours au département de neurologie du Baltimore University Medical Center, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une méta-analyse de 48 études, comparant les données de 17 000 patients atteints d’un AVC avec celles d’un cohorte d’environ 600 000 sujets sains, tous âgés de 18 à 59 ans. L’analyse génétique a révélé une corrélation entre les gènes liés au groupe sanguin et les accidents vasculaires cérébraux, un résultat qui a ensuite déterminé le risque plus élevé pour les personnes de groupe sanguin de type A. Plus précisément, le risque d’accident vasculaire cérébral à un jeune âge était de 18% supérieur à celui des personnes atteintes. d’autres groupes, tandis que ceux du groupe 0, le plus répandu, avaient un risque inférieur de 12 %.

« Notre méta-analyse a examiné les profils génétiques des personnes et a trouvé des associations entre le groupe sanguin et le risque d’AVC précoce. L’association du groupe sanguin avec un AVC d’apparition tardive était beaucoup plus faible que celle que nous avons trouvée avec un AVC précoce », a déclaré le professeur Braxton D. Mitchell, auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse. « Nous ne savons toujours pas pourquoi le groupe sanguin A conférerait un risque plus élevé, mais cela a probablement quelque chose à voir avec les facteurs de coagulation du sang tels que les plaquettes et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, ainsi que d’autres protéines circulantes, qui jouent toutes un rôle. rôle dans le développement des caillots sanguins », a fait écho le professeur Kittner. « Nous avons clairement besoin de plus d’études de suivi pour clarifier les mécanismes du risque accru d’AVC », a ajouté l’expert.

Les scientifiques soulignent que le risque, bien que statistiquement significatif, est encore modeste et que, par conséquent, les personnes de groupe sanguin de type A ne devraient pas s’inquiéter. Pourtant, ce sont là des résultats cryptiques qui suggèrent la nécessité de rechercher de nouvelles méthodes efficaces pour prévenir les accidents ischémiques, souvent mortels mais aussi responsables de décennies d’invalidité lorsqu’ils touchent un jeune. Les données indiquent d’ailleurs que les AVC ou AVC sont en augmentation. Les détails de la recherche « Contribution des variantes génétiques communes au risque d’AVC ischémique précoce » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Neurology.