Le calendrier astronomique de septembre a publié Artemis 1

Il n’est pas arrivé au mois d’août, mais septembre semble finalement être le mois d’Artémis 1. Initialement prévu le 29 août, le vol inaugural de la fusée SLS devrait désormais avoir lieu le samedi (3), avec une date de sauvegarde prévue le lundi. juste (5). En d’autres termes, il semble que ce mois-ci nous devrions faire à nouveau les premiers pas vers l’atterrissage d’humains sur la Lune. Mais ce n’est pas le seul événement du mois qui marque le début du printemps.

Voir ci-dessous notre calendrier astronomique de septembre avec les événements les plus importants. Nous vous rappelons que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

Voir le calendrier astronomique complet de septembre

3 septembre : Lancement d’Artemis 1. Initialement prévu le 29 août, des problèmes ont retardé le lancement de la fusée SLS, qui devrait finalement avoir lieu le 3.

Le programme Artemis vise à rétablir la présence humaine sur la Lune, plus de 50 ans après la dernière mission lunaire habitée de l’histoire. Artemis 1 sera le premier du programme lunaire Artemis. Dans cette mission initiale, la capsule Orion se rend sans équipage vers le satellite naturel de la Terre, pendant environ un mois.

La méga-fusée qui emmènera la mission Artemis 1 sur la Lune est déjà positionnée sur la plate-forme 39B du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Image : NASA/Joel Kowsky

4 et 5 septembre : SpaceX lancera un autre lot de satellites Starlink à bord d’une fusée Falcon 9 à la station mythique de Cap Canaveral en Floride (USA).

10 septembre : La pleine lune de septembre arrive à 06h59 (heure de Brasilia).

21 septembre : Le vaisseau spatial Soyouz emmènera une équipe de cosmonautes russes vers la Station spatiale internationale (ISS).