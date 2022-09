La NASA va verser 1,4 milliard de dollars à SpaceX pour cinq nouvelles missions

La NASA a conclu un accord avec SpaceX d’Elon Musk, pour que la société emmène cinq autres groupes d’astronautes vers l’ISS (International Space Station, ou Station spatiale internationale) pour une valeur de 1,4 milliard de dollars, modifiant le contrat en vigueur. La nouvelle a été annoncée par l’agence spatiale américaine dans un communiqué publié mercredi (31).

Avec l’ajout, le partenariat entre les entreprises, qui fait partie du contrat Commercial Crew (qui transporte des astronautes et du fret) atteindra 14 missions et permettra à la NASA de continuer à envoyer des humains vers l’ISS jusqu’en 2030, date de « retraite » de la station.

L’accord utilisera, dans les cinq nouvelles missions, le vaisseau spatial Crew Dragon et les fusées Falcon 9 de SpaceX. Pourtant, le montant total versé à la société de Musk s’élève à 4,9 milliards de dollars.

Le pacte couvrira les missions de Crew-10 à Crew-14, la mission sur l’ISS étant Crew-4, le départ de Crew-5 étant prévu début octobre. Malgré le vif différend avec Boeing, SpaceX est le seul autorisé par la NASA à mener à bien ce type de mission.

La société d’Elon Musk recevra 1,4 milliard de dollars supplémentaires (Image : Sundry Photography/)

partenariat solide

Même avec la concurrence de Boeing évoquée plus haut, le partenariat entre la NASA et SpaceX regorge de contrats. L’un des plus résonnants est celui qui réglemente la construction du module lunaire Starship pour le programme Artemis, sur le point d’être envoyé sur la lune.

La mission lunaire, dont on a le plus parlé ces dernières semaines, a été convenue entre la NASA et SpaceX en 2021 pour une valeur de 2,9 milliards de dollars. Le module aura pour fonction de transporter des astronautes sur la surface lunaire, 50 ans après la dernière mission sur le satellite naturel de la Terre.

Image en vedette : Divulgation/SpaceX

