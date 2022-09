La gravité n’a pas changé depuis la création de l’Univers

Une nouvelle étude de la Dark Energy Survey (DES) International Collaboration, une collaboration composée de chercheurs d’universités et d’instituts aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Chili, en Espagne, au Brésil, en Allemagne, au Japon, en Italie, en Australie, en Norvège et en Suisse, a découvert que la nature de la gravité est restée la même tout au long de l’histoire de l’univers.

Grâce aux missions du télescope spatial Hubble, les astronomes ont découvert que pendant les 8 premiers milliards d’années, le taux d’expansion de l’Univers était relativement constant car il était retenu par la force de gravité. Cependant, au cours des 5 derniers milliards d’années, le taux d’expansion s’accélère.

Certains chercheurs attribuent ce fait à la matière noire froide, une interprétation où cette masse est composée de particules grosses et lentes, en théorie ces deux forces constituent 95% du contenu énergétique massique total de l’Univers, mais toutes tentent d’en trouver des preuves directes manqué; d’autres disent que le taux s’accélère en raison d’un certain changement de gravité avec le temps.

Cette dernière hypothèse invalide la théorie générale de la relativité créée par Einstein, faite en 1915, qui décrit comment la courbure de l’espace-temps est modifiée en présence de la gravité. Depuis plus d’un siècle, cette théorie a prédit avec précision presque tout dans l’Univers, de l’orbite de Mercure et de la lentille gravitationnelle à l’existence de trous noirs.

DES a mesuré plus de 100 millions de galaxies, et les observations sont conformes à ce que préconise la théorie générale de la relativité. Bien que ce soit une bonne nouvelle, d’autres questions persistent, comme le mystère de l’énergie noire.

Avenir de l’analyse de l’expansion de l’Univers

Les scientifiques sont arrivés à ces découvertes juste avant que deux télescopes spatiaux de nouvelle génération (Nancy Grace Roman et Euclid) ne soient envoyés dans l’espace pour prendre des mesures encore plus précises de la gravité et de son rôle dans l’évolution cosmique.

Les astronomes n’auront pas à attendre longtemps pour obtenir de nouvelles données. Premièrement, il y a la mission Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA), dont le lancement est prévu en 2023. Cette mission vise à cartographier la géométrie de l’Univers en analysant 8 milliards d’années dans le passé pour mesurer les effets de la matière noire et de l’énergie noire.

D’ici mai 2027, le télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA rejoindra Euclid. Ensemble, ils analyseront plus de 11 milliards d’années. Ce seront les relevés cosmologiques les plus détaillés jamais entrepris et devraient fournir les preuves les plus convaincantes de la composition de l’Univers.

L’ère actuelle de l’astronomie se concentre sur les tests de ce qui, jusqu’à présent, est resté en théorie. En fin de compte, les astronomes actuels et futurs révolutionneront la façon dont l’Univers est interprété.

Via : Alerte scientifique

