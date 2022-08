Des excréments vieux de 306 millions d’années révèlent la présence de viande dans l’alimentation

Une équipe de chercheurs de l’Université Curtin en Australie a étudié les molécules organiques dans des échantillons de coprolites (excréments d’animaux fossiles) et a trouvé des réponses importantes sur le régime alimentaire des animaux disparus, ainsi que sur les relations entre les espèces dans les écosystèmes préhistoriques.

L’article résultant de la recherche a été publié dans la revue La biologie. Son auteur principal, l’étudiante au doctorat Madison Tripp, affirme que bien qu’elle remonte à des centaines de millions d’années, l’information biomoléculaire des matières fécales fossilisées est restée intacte.

« Les échantillons, collectés à Mazon Creek, dans l’État américain de l’Illinois, sont les premiers coprolithes de la période carbonifère à être étudiés à la recherche de molécules organiques », explique Tripp. Le Carbonifère comprenait 60 millions d’années et fait partie de l’ère paléozoïque.

« En enquêtant sur ces molécules conservées dans les matières fécales, nous avons trouvé des informations fascinantes sur le régime alimentaire d’un animal non identifié qui a vécu dans le passé lointain de la Terre. Nous avons constaté qu’il s’agissait d’une espèce carnivore ou à régime majoritairement carnivore », révèle l’auteur.

L’analyse des coprolithes a mis en évidence deux indices que l’espèce était carnivore. Le premier était le taux élevé de molécules dérivées du cholestérol présentes dans les matières fécales, signe d’un régime à base de protéines animales. L’autre indicateur était un manque évident de biomarqueurs dérivés de plantes.

tabouret révélateur

Le professeur Kliti Grice, co-auteur de l’étude, a souligné l’importance de la découverte des coprolithes en général : « Ces masses solides et compactes sont connues pour encapsuler la flore et la faune, et sont importantes non seulement pour la préservation des tissus mous, mais aussi de composés biomoléculaires.

« Cela indique que nous sommes en mesure d’enquêter sur les animaux et les écosystèmes ancestraux, même lorsque les échantillons d’ADN ne sont pas entièrement intacts. »

À propos de l’étude récemment publiée, Grice déclare : « Elle montre clairement l’importance des recherches futures sur la préservation moléculaire des matières fécales fossilisées, qui peuvent contenir des informations écologiques et paléoenvironnementales cruciales pour élargir nos études antérieures sur les fossiles. »

