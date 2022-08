L’hydrogène peut être une source d’énergie propre et moins chère

A la recherche d’alternatives pour supplanter l’utilisation des énergies fossiles à grande échelle, une nouvelle étude sur l’utilisation de l’hydrogène comme carburant pointe vers des voies prometteuses. Les scientifiques croient vraiment que ce type de molécule est une source de production d’énergie propre et abondante, ce qui faciliterait sa pratique et diminuerait son coût.

Des recherches récentes ont décrit une méthode simple, qui implique des nanoparticules d’aluminium, capables d’éliminer l’oxygène des molécules d’eau et de ne libérer que de l’hydrogène gazeux. Ce procédé, en plus de produire de grandes quantités d’hydrogène, fonctionne à température ambiante.

Cela indique que la production n’a pas besoin d’utiliser d’énormes quantités d’énergie pour produire du carburant. Un facteur qui rend l’utilisation de l’hydrogène encore plus incroyable est le fait que la méthode est compatible avec tout type d’eau, comme les eaux usées et l’eau de mer.

Le scientifique des matériaux de l’Université de Californie, Scott Oliver, a déclaré, impressionné, que « nous n’avons besoin d’aucun apport d’énergie, et l’hydrogène bouillonne comme un fou. Je n’ai jamais rien vu de tel. »

Image : Bulles d’hydrogène gazeux générées par la réaction entre l’eau et un composé aluminium-gallium. Crédits : Amberchan et al.

Le processus se produit parce que le gallium, un métal, en contact avec l’eau forme une réaction chimique continue. Bien que cette réaction (aluminium-gallium-eau) soit connue depuis des décennies, l’équipe a décidé de l’améliorer et d’y apporter quelques adaptations. Grâce à des techniques telles que la microscopie électronique et la diffraction des rayons X, les chercheurs ont pu trouver le meilleur mélange d’aluminium et de gallium pour produire de l’hydrogène plus efficacement.

Comment fonctionne la méthode de production d’hydrogène ?

Selon le professeur de chimie organique à l’Université de Californie, Bakthan Singaram, explique comment se produit la réaction responsable de la production du gaz. « Le gallium sépare les nanoparticules et les empêche de s’agréger en particules plus grosses. » L’alliage riche en gallium a deux fonctions : éliminer le revêtement d’oxyde d’aluminium (qui bloquerait normalement la réaction avec l’eau) et produire des nanoparticules d’aluminium, qui permettent des réactions plus rapides.

Singaram a complété sa déclaration en disant que « les gens ont du mal à fabriquer des nanoparticules d’aluminium, et ici nous les produisons dans des conditions normales de pression atmosphérique et de température ambiante ».

Plus d’avantages et prochaines étapes

Les chercheurs responsables de l’article ont déclaré que la méthode de mélange n’est pas compliquée. Le matériau composite peut être stocké pendant au moins trois mois lorsqu’il est immergé dans du cyclohexane, utilisé pour le protéger de l’humidité, un facteur qui réduit son efficacité. L’aluminium, qui fait également partie du mode de production de l’hydrogène, est beaucoup plus abondant et plus facile à obtenir que le gallium, principalement parce qu’il peut provenir de matériaux recyclés.

Au cours du processus, le gallium peut être récupéré et réutilisé plusieurs fois sans perdre son efficacité. C’est une heureuse découverte, car le principal métal utilisé peut être recyclé. Désormais, la prochaine étape de la recherche consistera à découvrir comment utiliser l’hydrogène à l’échelle industrielle. Heureusement, des observations préliminaires indiquent que l’élément a de grandes chances de réussir.

Via : Alerte scientifique

