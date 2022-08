« L’ordinateur zombie » était responsable de la corruption des données du vaisseau spatial Voyager 1

Les ingénieurs de la NASA viennent de découvrir la source des données corrompues transmises par la sonde spatiale Voyager 1 : un punaise conduit un « ordinateur zombie » à interférer avec le système principal de la sonde.

Plus tôt cette année, les scientifiques de la NASA ont découvert que le Système d’articulation et de contrôle d’attitude (AACS), qui maintient l’antenne de Voyager 1 pointée vers la Terre, ne transmettait pas la situation réelle de la sonde spatiale. Bien qu’il semblait fonctionner normalement, les données que le système envoyait étaient considérées comme invalides, car elles n’étaient compatibles avec aucune situation.

De plus, le reste du vaisseau spatial semblait fonctionner normalement, continuant, comme d’habitude, à collecter et transmettre des données scientifiques.

Ordinateur zombie embarqué

La NASA a déclaré que la source de l’information bizarre était un ordinateur qui ne devrait pas fonctionner. « L’AACS a commencé à envoyer des données via un ordinateur de bord dont on savait qu’il avait cessé de fonctionner il y a des années – et cet ordinateur a corrompu les données », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Bien qu’ils aient déjà résolu le problème, les ingénieurs responsables ne savent toujours pas pourquoi le système a commencé à traiter les informations via l’ordinateur inactif. Cependant, ils pensent que l’AACS a probablement reçu une commande inappropriée d’un autre ordinateur de bord.

Ils ont également déclaré que si cet autre ordinateur actif générait effectivement une mauvaise commande, il pourrait y avoir un autre problème quelque part sur la sonde. À l’heure actuelle, les scientifiques continuent de rechercher l’origine de la « réanimation » de l’ordinateur inactif, bien qu’ils ne pensent pas que ce problème compromettra l’avenir de Voyager 1.

Le vaisseau spatial Voyager 1

Lancé en 1977, Voyager 1 est actuellement le vaisseau spatial le plus éloigné de la Terre, à environ 23 milliards de kilomètres d’ici. C’était le premier objet fabriqué par l’homme à atteindre le soi-disant espace interstellaire, accompli seulement en 2012.

Depuis lors, la sonde a, entre autres, mesuré la densité des matériaux présents dans l’espace interstellaire, ce qu’elle continuera à faire jusqu’à ce qu’elle quitte finalement le système solaire dans de nombreuses années.

