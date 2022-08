Le directeur de la NASA déclare que l’objectif de Trump de mettre des humains sur la Lune « n’a jamais été réel »

Les différends entre pays en vue de l’exploration du territoire spatial semblent s’accentuer. Pour l’instant, trois pays sont au cœur de la discussion : la Chine, les États-Unis et la Russie. Pendant le mandat de l’ancien président Donald Trump, il a été annoncé que les humains marcheraient à nouveau sur la lune en 2024. Cependant, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré à Newsweek que cet objectif « n’était jamais réaliste ». « L’objectif est 2025 », a-t-il ajouté.

Cette ruée vers l’envoi d’humains sur la Lune est le résultat d’une concurrence avec d’autres pays. En 2019, l’ancien vice-président américain Mike Pence a déclaré au Conseil national que « ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de l’urgence » car « nous sommes aujourd’hui dans une course à l’espace, tout comme nous l’étions dans les années 1960. Et les enjeux sont encore plus grands ». .

Pence a souligné que la Chine est devenue la première nation à atterrir sur le côté obscur de la Lune et cela « a révélé son ambition de s’emparer du terrain stratégique lunaire et de devenir la nation spatiale prééminente au monde ». Aujourd’hui, la vision du pays et des dirigeants impliqués n’a pas beaucoup changé. Désormais, s’ajoute à ce scénario le probable départ de la Russie de la Station spatiale internationale (ISS), qui intensifie encore plus les esprits.

Par ailleurs, la Russie construira sa propre station spatiale, la station de service orbitale russe indépendante (ROSS), qui est prévue pour 2026. Reste à savoir si le délai sera respecté.

En 2011, la Russie était la seule à transporter des astronautes vers et depuis l’ISS. Cela a changé avec l’entrée de SpaceX au milieu. La société du milliardaire Elon Musk a commencé à lancer des engins spatiaux à destination de l’ISS depuis le sol américain en 2020.

Pour l’administrateur de la Nasa, la Chine est un « concurrent très agressif » dans l’exploration spatiale. Selon Nelson, avoir la Chine comme partenaire, de la même manière que la Russie l’a été toutes ces années, est irréalisable. Il le justifie en disant que « la Chine est très secrète, et ils ne sont pas transparents ».

Pour illustrer sa déclaration, il rappelle l’épisode de la rentrée incontrôlée dans l’atmosphère de pièces de fusées chinoises. « Lorsqu’ils ont placé leur premier composant de leur station spatiale, ils n’ont pas réservé de carburant pour avoir une rentrée contrôlée sur le premier étage. [do foguete] énorme, et il devient incontrôlable », a-t-il déclaré.

Développement de la station spatiale chinoise

La Chine a déjà sa propre station spatiale en préparation. Comme l’ISS, la station spatiale chinoise Tiangong devrait permettre à la Chine de réaliser des expériences scientifiques uniques dans l’espace. Actuellement, il n’y a que le module de base, qui a été publié en avril 2021, et un module de laboratoire, qui a été publié en juillet de cette année. Le troisième et dernier module devrait être lancé en octobre 2022.

L’administrateur a également souligné le manque de collaboration chinoise avec la science, car le pays n’est pas disposé à partager ses découvertes scientifiques avec le monde de la même manière que le fait la NASA. L’espoir d’une collaboration entre les pays est faible.

Via : Newsweek

