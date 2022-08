Une falaise de glace repérée par une sonde sur Mars

Des sondes orbitales et terrestres ont découvert une falaise de glace vieille de plusieurs dizaines de millions d’années sur Mars. Les scientifiques soupçonnent que cette glace est piégée dans toutes les latitudes moyennes de la planète, en particulier dans la région nord, sous un matériau lisse.

La caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) du Mars Reconnaissance Orbiter a fourni des images qui indiquent la présence de glace enfouie sous la surface. La photo ci-dessous montre une falaise recouverte de glace rougeoyante.

Selon Shane Byrne, l’un des membres de l’équipe analysant les images obtenues par hiRISE, « le matériau incandescent sur la falaise est glacé et n’est préservé que parce que la falaise s’éloigne de l’équateur, il est donc ombragé la plupart du temps. » De plus, il souligne que les différentes fréquences capturées dans la lecture au sol « peuvent indiquer des couches de glace qui enregistrent différentes conditions climatiques » par lesquelles la planète est passée tout au long de son histoire.

Un autre point soulevé par Byrne est lié au manque de connaissances sur le temps qu’il a fallu pour que cette glace s’accumule, « des études ailleurs sur Mars indiquent que des matériaux comme celui-ci ont parfois au moins des dizaines de millions d’années ». L’expert a souligné si la lumière du soleil frappe ces falaises glacées, et si la falaise est suffisamment raide, il y a un risque qu’une avalanche se forme lorsque la glace se sublime, c’est-à-dire passe d’un état solide à un état gazeux.

Enregistrement d’une avalanche sur Mars, capturé par la caméra HiRISE sur le Mars Reconnaissance Orbiter. Crédits : NASA/JPL/Université d’Arizona.

Dès 2019, les scientifiques ont créé une carte des glaces d’eau, en utilisant les données capturées par le MRO et la mission Mars Odyssey. À l’époque, ils pensaient que la glace pouvait se trouver à seulement 2,5 centimètres sous la surface.

La glace peut indiquer les meilleurs endroits pour explorer Mars

Compte tenu de ces possibilités, l’auteur principal de l’étude, membre du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Sylvain Piqueux, a déclaré que l’utilisation d’une pelleteuse pour atteindre cette glace serait inutile, une pelle suffirait. Elle ajoute que les équipes recherchent plus de données sur la glace enfouie sur Mars afin de trouver les meilleurs « endroits où les astronautes peuvent atterrir ».

Cet effort prendra encore au moins une ou deux décennies, mais des efforts dans ce sens sont plus que nécessaires pour que tout se fasse dans la planification et la sécurité. Pour l’instant, Arcadia Planitia, au nord de la planète, est la cible la plus tentante à atterrir.

Via : Univers aujourd’hui

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !