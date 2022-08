Un scientifique propose un algorithme pour modéliser et surmonter les failles de l’informatique quantique

La principale promesse de l’informatique quantique est de résoudre en quelques jours des problèmes dans des domaines tels que les mathématiques, la finance et les systèmes biologiques, qui sont si complexes qu’un ordinateur classique mettrait des centaines d’années à calculer.

Cependant, ces supercalculateurs heurtent le mur du bruit, causé par des problèmes matériels qui génèrent des résultats erronés. « Ma recherche se situe au niveau de l’algorithme. Et mon objectif est de découvrir, compte tenu de ce bruit sur l’appareil, ce que nous pouvons y faire en mettant en œuvre des algorithmes quantiques », explique Xiu Yang, professeur adjoint d’ingénierie industrielle et des systèmes à la Faculté d’ingénierie et de sciences appliquées de l’Université Lehigh Rossin. , aux États-Unis.