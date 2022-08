Écoutez les sons de l’espace capturés par James Webb

Normalement, quand on pense à un télescope, on imagine enregistrer des images. Cependant, James Webb est capable de collecter une multitude d’informations, dont certaines peuvent être transformées en sons. Ce mercredi (31), la NASA a publié la sonification de certaines des premières images publiées par le JWST.

Mais comment un télescope enregistre-t-il des sons ? En fait, le processus est une sorte de traduction faite par des scientifiques, qui transforment des informations inaudibles pour les humains en audio que nous pouvons capturer. L’intention est que le matériel puisse permettre aux malvoyants d’apprécier les photos de James Webb à travers les sons.

« Ces compositions offrent une manière différente de découvrir les informations détaillées dans les premières données Webb. Semblable à la façon dont les descriptions écrites sont des traductions uniques d’images visuelles, les significations traduisent également les images visuelles en codant des informations telles que la couleur, la luminosité, l’emplacement des étoiles ou les signatures d’absorption d’eau sous forme de sons », a déclaré Quyen Hart, scientifique principal à l’éducation et à la sensibilisation au télescope spatial. Institut des sciences de Baltimore, Maryland. « Nos équipes s’engagent pour que l’astronomie soit accessible à tous. »

Les résultats préliminaires des recherches effectuées au Chandra X-ray Center de Cambridge ont montré que les personnes aveugles ou malvoyantes, ainsi que les personnes voyantes, ont déclaré avoir appris quelque chose sur les images astronomiques en écoutant. Les participants ont également partagé que les expériences d’écoute résonnent profondément en eux.

« Les réactions des répondants variaient – de l’admiration à la nervosité », a déclaré Kimberly Arcand, responsable de l’étude. « Une découverte importante provenait des personnes voyantes. Ils ont déclaré que l’expérience les avait aidés à comprendre comment les personnes aveugles ou malvoyantes accèdent différemment aux informations. »

Découvrez les sons des photos de James Webb

nébuleuse de l’anneau sud

« Dans cette sonification, les couleurs des images ont été mappées sur des tons sonores – des fréquences de lumière converties directement en fréquences de son. La lumière proche infrarouge est représentée par une bande de fréquence plus élevée au début de la bande. À mi-parcours, les notes changent, devenant globalement plus basses pour refléter que l’infrarouge moyen comprend des longueurs d’onde de lumière plus longues », explique la NASA.

Exoplanète WASP-96 b

« La sonification balaie le spectre de gauche à droite. De bas en haut, l’axe des ordonnées varie de moins à plus de lumière bloquée. L’axe des abscisses va de 0,6 micron à gauche à 2,8 microns à droite. Les hauteurs de chaque point de données correspondent aux fréquences de la lumière que chaque point représente. Les longueurs d’onde plus longues de la lumière ont des fréquences plus basses et sont entendues comme des tons plus bas. Le volume indique la quantité de lumière détectée à chaque point de données.

nébuleuse de la carène

« La sonification scanne l’image de gauche à droite. La bande sonore est vibrante et pleine, représentant le détail de cette gigantesque cavité de gaz qui a l’apparence d’une scie. Le gaz et la poussière dans la moitié supérieure de l’image sont représentés dans des tons de bleu et des bruits de vent ressemblant à des drones. La moitié inférieure de l’image, représentée dans des tons rougeâtres d’orange et de rouge, a une composition plus claire et plus mélodique.

