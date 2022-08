Des satellites avec des armes robotiques peuvent être utilisés pour en abattre d’autres

Les conflits croissants entre les superpuissances mondiales telles que les États-Unis, la Russie et la Chine se reflètent dans l’espace. L’agence spatiale russe Roscosmos, par exemple, a déjà annoncé son départ du programme collaboratif de la Station spatiale internationale (ISS). Et cette semaine, les Chinois ont vivement critiqué la première tentative ratée de lancement de la mission Artemis 1 de la NASA vers la Lune.

Dans ce contexte, un expert australien s’est dit préoccupé par le déploiement de technologies potentiellement menaçantes dans l’espace découlant de ces dissensions.

La dissidence croissante entre les grandes superpuissances mondiales fait craindre une guerre entre satellites en orbite terrestre. Image : 3Dsculptor –

James Brown, PDG de la Space Industry Association of Australia, a déclaré à la chaîne de télévision européenne Sky News qu’actuellement, les préoccupations à cet égard incluent « les satellites avec des armes robotiques qui pourraient être utilisées pour combattre et abattre les autres ».

En janvier de cette année, un satellite chinois a pris un ancien satellite du même pays et l’a sorti de son orbite pour le transférer dans une zone connue sous le nom d’orbite « cimetière ». En d’autres termes, la Chine nettoyait les débris spatiaux, mais cet acte était considéré comme un signe que, s’ils le voulaient, les Chinois pouvaient faire de même avec des engins spatiaux de nations rivales.

Le chef du Commandement spatial américain (US SPACECOM), le général James Dickinson, avait déclaré au Congrès américain en avril 2021 qu’il s’inquiétait d’un « futur système pour faire face à d’autres satellites » utilisé par la Chine de manière agressive.

Un mois plus tard, le pays asiatique a fait atterrir avec succès son premier rover sur Mars, après en avoir déjà envoyé deux autres sur la Lune. Cette réalisation a conduit l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, à qualifier la Chine de « concurrent agressif » dans l’espace.

« Les entreprises et les gouvernements dépendent de plus en plus de l’espace », a déclaré Brown. « Nous devons mieux comprendre ce qui se passe là-haut et quelles sont les règles du jeu. »

Il a également mentionné l’une des principales préoccupations internationales concernant l’environnement de la Terre : à mesure que les orbites autour de la planète deviennent de plus en plus occupées, le risque de collisions entre des objets tels que des satellites ou des débris spatiaux augmente.

Un exemple de ce danger est survenu en novembre dernier, lorsque la Russie a provoqué la colère d’autres nations, notamment les États-Unis, après avoir fait exploser l’un de ses propres satellites défunts dans le cadre d’un test de missile anti-satellite. L’action a produit un nuage de milliers de débris spatiaux, obligeant l’équipage de l’ISS à s’abriter dans des capsules de soutien par précaution.

Plus récemment, le Pentagone, siège du département américain de la Défense, a accusé le pays dirigé par Vladimir Poutine de traquer l’un de ses satellites de reconnaissance, une pratique connue sous le nom de talonnage – lorsque des éléments non autorisés suivent des personnes autorisées pour sécuriser des lieux afin d’obtenir des biens de valeur et des informations confidentielles. Le commandant américain du SPACECOM a qualifié cet acte d’irresponsable.

