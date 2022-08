Les chasseurs d’astéroïdes craignent que la « surpopulation » des satellites ne nuise à la défense planétaire

Outre l’appréhension générale de la communauté astronomique face au nombre croissant de satellites en orbite terrestre basse, les scientifiques et chercheurs de la défense planétaire ont également des inquiétudes à ce sujet.

Une illustration montre le vaisseau spatial de la mission DART de la NASA, qui entrera en collision avec un astéroïde lors d’un test de défense planétaire d’ici un mois. Les experts craignent que les mégaconstellations de satellites n’affectent des missions comme celle-ci. Image : JesperG –

Une étude d’Apollo Academic Research en partenariat avec la Franklin W. Olin School of Engineering du Massachusetts a consulté des experts de la défense planétaire sur une série de sujets liés aux comètes et astéroïdes proches de la Terre (NEO). en anglais).

Les 34 professionnels interrogés ont déclaré être au moins un peu préoccupés par l’effet de la surcharge des satellites sur la détection des astéroïdes, et 24 % d’entre eux ont exprimé une extrême inquiétude.

« Des études ont montré que les satellites en orbite terrestre basse peuvent gravement affecter les observations faites au crépuscule, et c’est un paramètre important pour la recherche NEO », a écrit un participant, qui a refusé d’être nommé.

Cristina Thomas de l’Université de l’Arizona du Nord, également participante à l’enquête, a souligné la question du lancement de missions d’atténuation – par exemple, le déflecteur d’astéroïdes DART de la NASA – traversant ce qu’elle appelle une « inondation artificielle de satellite ».

« Je trouve absolument terrible que rien de concret ne soit fait pour lutter contre ce problème », a-t-il écrit. « Cela ne fera qu’empirer et causer beaucoup de problèmes pour les découvertes terrestres. »

Certains experts ont désigné les systèmes d’observation spatiaux – le télescope spatial NEO Surveyor, par exemple, que la NASA espère lancer en 2028 – comme l’avenir de la surveillance des menaces potentielles. «Les actifs spatiaux sont la bonne avancée de la découverte NEO. Les actifs de recherche basés sur le sol sont de moindre importance », a noté un autre participant anonyme.

D’après le site espace.com, l’un des programmes d’observation d’astéroïdes les plus détectés, selon la NASA, est le Catalina Sky Survey. « J’ai estimé qu’une mégaconstellation Starlink entièrement intégrée pourrait dégrader l’efficacité de détection de Catalina Sky Survey de quelques dixièmes de pour cent », a déclaré Eric Christensen de l’Université de l’Arizona, qui est le chercheur principal du programme. « Mais d’autres relevés astrophysiques peuvent être plus sensibles au » bruit « supplémentaire des traînées satellites. »

Une enquête publiée en décembre de l’année dernière a révélé que si les choses continuent comme elles le sont, bientôt un point lumineux sur 15 dans le ciel sera un satellite. « Ce sera dévastateur pour la recherche en astronomie et changera complètement le ciel nocturne dans le monde », déplore l’auteur de l’étude Samantha Lawler, Ph.D. en astronomie de l’Université de la Colombie-Britannique, Canada.

À lui seul, SpaceX compte déjà plus de 3 000 satellites déployés en orbite terrestre basse, dans la mégaconstellation de Starlink, le service Internet haut débit de l’entreprise. Cela en fait l’un des plus grands contributeurs à la « surpopulation » d’engins spatiaux qui peut mettre en péril les observations astronomiques et la défense planétaire.

