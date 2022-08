Le réacteur nucléaire spatial chinois fait l’objet d’une révision

Un réacteur nucléaire spatial conçu par l’Académie chinoise des sciences a fait l’objet jeudi dernier d’une évaluation complète de ses performances par le ministère chinois de la Science et de la Technologie (25).

Représentation conceptuelle d’un vaisseau spatial à propulsion nucléaire. Image : BWXT ÉNERGIE NUCLÉAIRE INC.

Selon Science et technologie au quotidien et d’autres médias chinois, l’appareil est capable de générer un mégawatt d’électricité pour l’alimentation électrique et la propulsion des engins spatiaux.

Aucun détail technique ou plan d’utilisation du système d’énergie nucléaire n’a été fourni dans les rapports publiés par le gouvernement.

Les systèmes de fission nucléaire fournissent des niveaux élevés d’énergie et de propulsion électrique pour les missions robotiques vers les planètes extérieures, qui reçoivent de très faibles niveaux d’énergie du Soleil. Ils peuvent également fournir de l’énergie sur des surfaces planétaires pour des missions habitées.

Lancé en 2019 en tant que programme national de recherche et développement, le projet démontre le vif intérêt de la Chine pour le développement de l’énergie nucléaire à utiliser dans l’espace.

Cette année-là, Wu Weiren, actuellement directeur du nouveau laboratoire d’exploration de l’espace profond de Tiandu, avait revendiqué des avancées dans l’énergie nucléaire dans l’espace pour répondre aux futures exigences de la mission.

Les propositions de missions civiles chinoises utilisant un réacteur spatial nucléaire pour fournir de l’énergie pour la propulsion incluent des missions similaires à Voyager, qui verrait une paire de vaisseaux spatiaux se diriger vers le « nez » et la « queue » de l’héliosphère, et potentiellement un troisième, perpendiculaire à l’avion .de l’écliptique.

Ces dernières années, la Chine a étendu ses capacités de transport spatial et d’exploration de l’espace lointain, développant avec succès des fusées cryogéniques pour faciliter les missions vers la Lune et Mars, ainsi que la construction de sa propre station spatiale, Tiangong, dont l’achèvement est prévu en décembre 2019. 2022

Le pays travaille actuellement au développement de lanceurs réutilisables, de fusées super lourdes et d’un système d’avion spatial récupérable à deux étages.

