Le noyau de la Terre pourrait contenir une énorme « usine de diamants »

Le noyau de la Terre est plein de mystères en raison de sa petite exploration. Cependant, les scientifiques obtiennent lentement plus de réponses sur ce qui constitue le centre de notre planète. Désormais, de nouvelles recherches indiquent que la chaleur intense du site pourrait permettre l’existence d’une immense «usine de diamants de carbone».

L’étude des chercheurs de la School of Earth and Space Exploration de l’Arizona State University se concentre précisément sur la relation entre le noyau métallique de la Terre et le magma présent dans le manteau. Cette liaison peut amener le carbone à être à l’état de diamant.

« La forme stable du carbone dans les conditions de pression-température de la frontière noyau-manteau de la Terre est le diamant », explique Dan Shim, professeur à l’Arizona State University et co-auteur de l’article, dans un communiqué.

Crédit : Graham Pearson/Divulgation

« Usine de Diamants » dans le Noyau de la Terre

Le noyau interne est composé de fer solide et les estimations indiquent qu’il doit être aussi chaud que la surface du Soleil. Le noyau externe est constitué de fer liquide et tout autour se trouve une énorme couche de roche en fusion.

« La température à la frontière entre le manteau de silicate et le noyau métallique atteint environ 3 800 degrés Celsius, ce qui est suffisamment élevé pour que la plupart des minéraux perdent de l’H2O capturé dans leurs structures à l’échelle atomique », ajoute le chercheur.

« Aux pressions attendues de la frontière du manteau du noyau terrestre, la liaison hydrogène avec le liquide fer métallique semble réduire la solubilité des autres éléments légers dans le noyau. Par conséquent, la solubilité du carbone, qui existe probablement dans le noyau terrestre, diminue localement là où l’hydrogène pénètre dans le noyau du manteau (par déshydratation). Ainsi, le carbone qui s’échapperait du noyau externe liquide deviendrait du diamant lorsqu’il entrerait dans le manteau », ajoute le chercheur.

« Le carbone est un élément essentiel à la vie et joue un rôle important dans de nombreux processus géologiques. La nouvelle découverte d’un mécanisme de transfert du carbone du noyau vers le manteau éclairera la compréhension du cycle du carbone au plus profond de la Terre », a déclaré Byeongkwan Ko, co-auteur de l’article.

Ceci, soit dit en passant, peut être l’origine des diamants que nous avons aujourd’hui. Ils sont entièrement constitués d’atomes de carbone liés par une liaison solide. Des études indiquent qu’ils ont été transportés du bord du noyau terrestre à la surface par des éruptions volcaniques.

