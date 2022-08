La fonte de la calotte glaciaire du Groenland pourrait entraîner une élévation drastique du niveau de la mer

Une étude publiée dans Nature Climate Change a révélé qu’il y a 99% de chances que lorsque la glace recouvrant le Groenland fonde, l’eau douce s’écoule directement dans l’océan Atlantique. Cette situation pourrait entraîner une augmentation de 27,4 centimètres du volume des océans.

Cette prévision était basée sur la dynamique des précipitations et des températures enregistrées au cours de la dernière décennie. Bien que cette dynamique ne soit pas le seul facteur d’influence, c’est l’un des plus importants. On peut s’attendre à ce qu’un peu plus de 3 % de la glace existante perde, même avec la stabilisation du climat.

Cependant, la prévision précédente ne représente pas le scénario le plus critique. Si la pire année des deux dernières décennies s’avérait être représentative du cycle de l’eau du Groenland, la perte de glace serait beaucoup plus drastique et pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer de 78,2 centimètres.

Selon les chercheurs, l’humanité traverse une période sans précédent dans l’histoire, et bien que le nouveau modèle de prédiction ne précise pas exactement combien de temps cette transaction pourrait prendre, les scientifiques suggèrent que nous pourrions envisager une fenêtre d’environ un siècle ou deux. , compte tenu de ce que nous savons de notre monde aujourd’hui.

Dans l’article, il y a la mise en garde qu’une grande partie de ce à quoi ressemblera le monde dans les années à venir dépend de la façon dont la population agit de nos jours, cependant, à moins qu’une période glaciaire spontanée ne se produise, le Groenland est condamné à voir sa glace fondre lentement. Si des jours comme 2012 se répètent – il y a eu des jours où 97% de la calotte glaciaire ont montré des signes de fonte en surface – les scénarios décrits pourraient arriver beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant.

Un tel volume d’eau douce dans l’Atlantique Nord flotterait au-dessus d’une eau salée plus dense, modifiant les courants océaniques qui, entre autres, contribuent à refroidir l’équateur de la planète. Chaque degré d’augmentation de la température nous rapproche de cette sinistre possibilité.

Cela peut être une cible qui peut être atténuée. Alors qu’une partie de la glace du Groenland est destinée à disparaître, il est toujours en notre pouvoir de maintenir ses glaciers en sécurité encore un peu plus longtemps.

Via : Alerte scientifique

