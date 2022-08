Les comètes ont peut-être formé les premiers continents

Une nouvelle étude publiée sur le portail Géologie de GeoScienceWorld contredit la théorie selon laquelle les continents de la Terre ont été formés par des processus géologiques internes en indiquant la possibilité que le processus ait été causé par des impacts de comètes alors que le système solaire traversait les « bras » de la Voie lactée, qui se produit tous les 200 millions d’années.

Selon les chercheurs, les minéraux piégés dans la croûte terrestre provenant du craton de Pilbara, en Australie occidentale, et du craton de l’Atlantique Nord, au Groenland, suivent un rythme de production de croûte environ tous les 200 millions d’années, coïncidant avec les périodes au cours desquelles le système solaire a voyagé. à travers les zones de la galaxie avec la plus forte densité d’étoiles.

Plusieurs études récentes ont fourni de nouvelles informations sur le processus de formation du continent, qui a été entraîné par plusieurs facteurs, tels que l’eau qui a circulé profondément dans la croûte et les impacts de météorites géantes.

Le chercheur principal de l’article, le professeur Chris Kirkland de l’Université Curtin en Australie, a expliqué le processus probable. « En traversant des régions à plus forte densité d’étoiles, les comètes auraient été délogées des points les plus éloignés du système solaire, dont certains ont impacté la Terre. L’impact accru des comètes sur Terre aurait conduit à une nouvelle fonte de la surface de la planète pour produire les noyaux flottants des premiers continents. »

Les chercheurs indiquent par ailleurs que des processus similaires pourraient se produire sur plus de 5 000 exoplanètes découvertes à ce jour. Seules les plus grandes planètes rocheuses comme Mars, la Terre et Vénus ont une activité tectonique.

Kirkland a ajouté : « Notre étude révèle un lien passionnant entre les processus géologiques sur Terre et le mouvement du système solaire dans notre galaxie. Lier la formation des continents, les masses continentales sur lesquelles nous vivons tous et où nous trouvons la plupart de nos ressources minérales, au passage du système solaire à travers la Voie lactée jette un tout nouvel éclairage sur l’histoire formative de notre planète et sa place dans le cosmos. ”

L’image sélectionnée: Triff/

