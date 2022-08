Une étude teste un implant dans le cerveau humain pour prévenir les crises de boulimie

Une étude inédite publiée dans la revue Nature Medicine analyse le comportement de dispositifs implantés dans le cerveau de deux personnes obèses souffrant de crises de boulimie.

L’appareil a été conçu pour détecter et perturber les signaux cérébraux associés au désir de frénésie alimentaire, et en six mois de tests, les résultats obtenus ont été encourageants, ouvrant peut-être la porte à un avenir dans lequel les implants pourraient contrôler un certain nombre de comportements impulsifs. .

L’étude

Les deux patients analysés ont reçu un diagnostic d’hyperphagie boulimique et étaient gravement obèses. Ils ont ensuite subi une intervention chirurgicale pour implanter un dispositif de stimulation cérébrale avec des électrodes, qui ciblent le noyau accumbens.

Au cours de la période initiale d’analyse, les chercheurs se sont concentrés sur l’enregistrement de l’activité de chacun des cerveaux, dans le but de trouver une signature distincte qui pourrait être spécifiquement associée au comportement de frénésie alimentaire.

L’une des expériences menées en laboratoire consistait à laisser aux patients de grandes quantités d’aliments riches en calories. Après la période initiale, les observateurs ont changé d’implants, chacun étant programmé avec le déclencheur neuronal pour l’hyperphagie boulimique de chaque candidat.