Les conditions environnementales qui n’existent plus peuvent expliquer le mystère de la pyramide égyptienne

Un article scientifique publié dans la revue PNAS lundi (29) apporte de nouvelles informations sur le mystère entourant la construction des pyramides de Gizeh, en Égypte. Ces forteresses impénétrables et impénétrables, entourées de sable balayé par les vents et d’une métropole tentaculaire, ont été érigées il y a quelque 4 500 ans pour, dans la tradition des anciens Égyptiens, honorer les morts et les conduire au-delà de la vie terrestre. .

Les pyramides de Gizeh ont été construites il y a environ 4 500 ans pour, selon la tradition des anciens Égyptiens, honorer les morts et les conduire au-delà de la vie terrestre. Image : sculpies –

Comment ces constructions étaient possibles sans la technologie moderne, et avec une précision aussi surprenante, a toujours été une grande question pour les chercheurs. Ils croient que les Égyptiens avaient besoin de bien plus que quelques rampes rudimentaires pour transporter les lourds blocs de pierre et les placer dans la bonne disposition.

La nouvelle approche suggère que des conditions environnementales favorables ont permis la construction des pyramides, avec une ancienne branche du Nil servant de conduit navigable pour le transport de marchandises. Les anses devaient être suffisamment profondes pour maintenir à flot les péniches chargées de rochers.

« Pour construire les pyramides, les tombes et les temples du plateau, il semble que les anciens ingénieurs égyptiens aient profité du Nil et de ses crues annuelles, utilisant un ingénieux système de canaux et de bassins qui formaient un complexe portuaire au pied du plateau de Gizeh, », lit-on dans l’article signé du géographe Hadé Sheisha, de l’université d’Aix-Marseille, en France, et d’un groupe de neuf chercheurs co-auteurs. « Cependant, il y a peu de preuves environnementales sur quand, où et comment ces paysages anciens ont évolué. »

Le carottage effectué lors des travaux d’ingénierie urbaine autour de la ville actuelle de Gizeh a fourni des preuves stratigraphiques de couches rocheuses compatibles avec une ancienne branche du Nil s’étendant vers la base des pyramides de Khufu, Khafre et Menkaure.